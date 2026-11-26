Целта на нападателите е била да използват видеозаписите, за да принудят Дору Дънкуш да действа в техен интерес във връзка с незаконно строителство и бизнес дейности в Бая Маре

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Кметът на румънския град Бая Маре Дору Дънкуш е бил държан в плен, упоен насила и заснет в унизителни ситуации като част от схема за изнудване, организирана от трима души, предават местните медии.

Информацията беше потвърдена от самия кмет и от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), добавя БТА.

Дънкуш е бил примамен в апартамент в румънската столица Букурещ от бивша служителка на общината в Бая Маре.

Там той е бил обездвижен с белезници, заплашван с нож и електрошоков уред, упоен насила с наркотични вещества и заснеман в компрометиращи пози.

Целта на нападателите е била да използват видеозаписите, за да принудят кмета да действа в техен интерес във връзка с незаконно строителство и бизнес дейности в Бая Маре.

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В рамките на операцията прокурорите и полицията са извършили седем обиска в Букурещ и Бая Маре, при които са иззети веществени доказателства.

Тримата заподозрени - двама местни бизнесмени и бившата общинска служителка - са задържани под стража за 30 дни с решение на съда. Разследването по случая продължава.

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