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ЕС трябва да прояви политическа воля и, след като често настоява за изпълнение на условието за промени в конституцията на Северна Македония, да предложи решения за деблокиране на процеса на европейска интеграция на страната, каза президентът на Северна Македония Гордана Силяновска, предаде кореспондентът на БТА в Скопие.

Македонският въпрос

В интервю за ТВ Сител от Брюксел, където участва в Среща на върха относно разширяването, организирана от Евронюз, снощи Силяновска заяви, че Северна Македония е готова да преговаря, но очаква "и ЕС да поеме инициатива, включително като определи гаранции за условията, при които процесът (по евроинтеграция на държавата) ще продължи", защото по думите ѝ страната заслужава да бъде след лидерите на Западните Балкани в процеса на разширяване.

"Искам да изпратя послание, че ЕС съюз също трябва да демонстрира политическа воля. Мисля, че ние сме сред водещите. Когато иска, Европейският съюз може да бъде много креативен и да демонстрира такава политическа воля. ЕС трябва не само да ни насърчава в прилагането на реформи, но и в намирането на решение с нашия съсед (България). Защото ние сме в парадоксална ситуация - докато от България предупреждават, че проблемът е европейски, от ЕС ни казват да преговаряме. Ние винаги сме били готови да преговаряме, но след толкова промени в конституцията сега да ни казват, че това е ключовото решение и да се търси нашата политическа воля, мисля, че е проблематично. Ние искаме решения от ЕС. Искаме да знаем при какви условия ще продължат нещата по-нататък. Възможно е да се създадат обяснителни разпоредби, които ще дадат отговор на въпросите, които са най-важни за ЕС - равенство, солидарност, добросъвестен подход и задължението на ЕС да зачита конституционните и политическите структури, както и културната и националната идентичност", каза Силяновска.

Според нея Северна Македония не трябва да хаби енергия за въпроси, които не може да реши сама.

Президентът на Северна Македония отговори утвърдително на въпроса дали би потърсила разговор с българския президент Илияна Йотова.

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"Планът за действие за малцинствата (План за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония) е рядък феномен да се изработва с експерти от Съвета на Европа, още по-рядко явление е вместо директно до Европейската комисия, той да се изпраща до съседа за преглед. Всички държави са доволни от Плана за действие за малцинствата, отново само България не е. Не знам дали това е в духа на искането на ЕС. Така че по същество нямаме проблем с ЕС, въпреки че рамката за преговори включва условие, което не би трябвало да е там. Но, ето го. Имаме проблем с нашия съсед", заяви Силяновска.

Вписването на българите в конституцията на Северна Македония е условие за начало на преговори с ЕС от преговорната рамка на страната, приета от държавите членки на ЕС и подписана през 2022 г. от правителството на тогавашния премиер Димитър Ковачевски.

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