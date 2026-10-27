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Президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре са провели телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Разговорът e бил свързан с предстоящите тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби, съобщи канцеларията на финландския президент.

Русия - Украйна

Разговорът се е състоял по съгласие с Украйна и е бил продължение на срещата в Осло на 20 октомври. В канцеларията на Стуб определиха разговора като "открит и съдържателен", но уточниха, че политиците са представили мненията само на своите страни, а не на цяла Европа. Те също така са подчертали важността на деескалацията на конфликта в Украйна.

По думите на Стуб за прекратяване на конфликта е необходим пряк диалог с Русия. Освен това Стубб и Стьоре в разговора си с Путин са засегнали въпроси, свързани с осигуряването на стабилност в Балтийско море и в Крайния Север.

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След разговора с Путин Стуб и Стьоре са се обадили и на украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха от офиса на президента на Украйна.

Напоследък в европейските медии често се пише, че Александър Стуб се разглежда като преговарящ с Русия.

Разговорът се е състоял по молба на лидерите на Финландия и Норвегия, потвърдиха междувременни от Кремъл. Оттам уточниха също, че лидерите са обсъдили въпроси, свързани с уреждането на украинската криза.

Путин и лидерите на Финландия и Норвегия по време на днешния разговор са се споразумели да поддържат преки телефонни контакти за обсъждане на мира в Украйна, съобщава Кремъл.

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Путин е посочил конфронтационната политика на страните от НАТО и ЕС, която удължава конфликта в Украйна, и е дал оценка на текущата ситуация в зоната на конфликта, като е припомнил основните му причини, съобщава Кремъл. Президентът на Русия е отбелязал, че справедлив и дългосрочен мир в Украйна е възможен само при отчитане на интересите на Руската федерация. Путин също така е информирал лидерите на Норвегия и Финландия за хуманитарната операция с посредничеството на САЩ в района на Алешеки.

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По време на разговора руският президент е обсъдил и осигуряването на сигурността в регионите на Балтийско море и Северна Европа. Лидерите на страните също потвърдиха важността на спазването на международното морско право и принципа на свободното корабоплаване, съобщи още прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

След преговорите със САЩ миналата седмица Песков съобщи, че Русия разглежда Норвегия и Финландия като възможни нови участници в преговорите.

Последният разговор на Путин с европейски лидери, подкрепящи Киев, беше през юли миналата година, когато той разговаря по телефона с френския президент Еманюел Макрон.

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