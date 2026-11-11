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Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт е напуснал дома си и се е преместил във военна база заради предполагаеми заплахи от страна на Иран. Това съобщи германската агенция ДПА, позовавайки се на публикации на американските медии "Фокс нюз" и "Ню Йорк таймс".

САЩ - Израел - Иран

Според "Фокс нюз" решението е взето, след като американските разузнавателни служби са получили информация, че заплахите срещу Бесънт са достигнали напреднал етап. Телевизията се позовава на неназован служител, запознат със ситуацията.

"Ню Йорк таймс" обаче отбелязва, че засега не е ясно доколко сериозна и непосредствена е била опасността за финансовия министър. Не се съобщава и какъв е бил конкретният характер на предполагаемата заплаха.

Министерството на финансите на САЩ е потвърдило пред двете медии, че Бесънт е преместен от дома си. От ведомството са заявили, че той "няма да бъде възпрян от заплахите на иранския режим".

Бесънт има ключова роля в икономическия натиск, който Вашингтон упражнява върху Техеран. Като министър на финансите той ръководи ведомството, отговарящо за прилагането на американските финансови санкции, включително ограничения срещу ирански банки, компании, физически лица и структури, свързани с транспорта и международната търговия.

Чрез санкционната политика Съединените щати се стремят да ограничат достъпа на Иран до международната финансова система и приходите, които според Вашингтон подпомагат дейности, представляващи заплаха за американските интереси и регионалната сигурност.

Санкциите се прилагат основно чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите. Тя може да блокира активи под американска юрисдикция и да ограничава финансовите операции с лица и организации, включени в санкционните списъци.

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Преместването на Бесънт привлича внимание и заради необичайните мерки за сигурност, предприети спрямо високопоставен представител на американското правителство. Властите не са оповестили местоположението на военната база, нито колко дълго министърът ще остане там.

Според "Ню Йорк таймс" Бесънт не е единственият представител на администрацията на президента Доналд Тръмп, за когото са били предприети подобни мерки. Изданието съобщава, че Стивън Милър и бившият министър на правосъдието Пам Бонди също са били преместени от обичайните си местопребивавания по съображения за сигурност.

Междувременно американските военни изтеглиха самолети и от втора военновъздушна база във Великобритания заради предполагаема заплаха, свързана с Иран, съобщиха "Уолстрийт джърнъл" и Ройтерс, позовавайки се на запознати източници.

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