Тихоокеанският център за предупреждение за цунами уведоми за опасност от цунами край полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия след 2 силни земетресения - по-голямото с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, които бяха регистрирани тази сутрин в Тихия океан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По-силният трус е бил на дълбочина 20 км, а епицентърът се е намирал на 144 км източно от руския град Петропавловск-Камчатский, чието население е около 180 000 души.

Няколко минути по-рано близо до източното крайбрежие на Камчатка е бил регистриран първият трус с магнитуд 6,7, съобщи Германският изследователски център по геонауки, предаде Ройтерс.

A magnitude 7.6 earthquake was recorded in the southeast of Kamchatka, 115 km from Petropavlovsk-Kamchatsky in Avacha Bay



In the regional center, underground tremors were felt with a strength of up to 6 points. Warning sirens are sounding in the region, and there is a tsunami… pic.twitter.com/lwrptD1K0R