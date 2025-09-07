Правителството на Доналд Тръмп започна акция в американския щат Масачузетс по арестите и депортирането на имигранти, пребиваващи без документи, обяви Министерството на на вътрешната сигурност на САЩ, цитирано от в. "Ню Йорк таймс" и медии в Бостън.

САЩ

Ведомството обяви за свои мишени "криминално проявени чужденци", живеещи на територията на щата.

Министерството и полицейското звено към американската имиграционна и митническа служба (United States Immigration and Customs Enforcement/ICE) нарекоха акцията "Патриот 2.0" (Patriot 2.0) по името на операцията от месец май, довела до арестите на 1500 души в Масачузетс.

Очаква се акцията да продължи няколко седмици, отбелязва Ройтерс, като се позовава на "Ню Йорк таймс".

На този етап не е известно колко федерални служители участват в нея.

Бостънският телевизионен канал "Ен Би Си 10" цитира изявление от говорител на Министерството на вътрешната сигурност, в което се критикува политиката на подслоняване на кметицата на Бостън Мишел У.

"Даването на убежище, подобно на политиката на кмета У, не само водят до привличането и укриването на престъпници, но и излагат обществената безопасност на заплахи за интересите на спазващите закона американски граждани. Извършват се арести на сексуални насилници, педофили, убийци, наркодилъри и членове на банди, пуснати на свобода от местните власти", се казва в изявлението, разпространено от "Ен Би Си 10".

Вчера имиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия.

Стотици арестувани след рейд на имиграционните в завод на "Хюндай" в Джорджия
Виж още Стотици арестувани след рейд на имиграционните в завод на "Хюндай" в Джорджия

Това е най-голямата операция на едно място в историята на министерството на вътрешната сигурност на САЩ и част от засиления натиск на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Ръководителят на разследването от Службата за вътрешна сигурност в Джорджия Стивън Шранк заяви, че акцията в четвъртък е резултат от няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници.

ИЗБРАНО
Трагичната история на Чарли Шийн Лайф
Трагичната история на Чарли Шийн
9698
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението Корнер
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението
21452
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог Бизнес
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог
15777
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали IT
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали
498
Галерия "Дъкуърт" в Бруклин представя: "Източна светлина" на художника Рив Булгари Impressio
Галерия "Дъкуърт" в Бруклин представя: "Източна светлина" на художника Рив Булгари
1340
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел Trip
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел
3195
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня Вкусотии
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня
3141