1093 Снимка: БТА/АР

Правителството на Доналд Тръмп започна акция в американския щат Масачузетс по арестите и депортирането на имигранти, пребиваващи без документи, обяви Министерството на на вътрешната сигурност на САЩ, цитирано от в. "Ню Йорк таймс" и медии в Бостън.

Ведомството обяви за свои мишени "криминално проявени чужденци", живеещи на територията на щата.

Министерството и полицейското звено към американската имиграционна и митническа служба (United States Immigration and Customs Enforcement/ICE) нарекоха акцията "Патриот 2.0" (Patriot 2.0) по името на операцията от месец май, довела до арестите на 1500 души в Масачузетс.

Очаква се акцията да продължи няколко седмици, отбелязва Ройтерс, като се позовава на "Ню Йорк таймс".

На този етап не е известно колко федерални служители участват в нея.

Бостънският телевизионен канал "Ен Би Си 10" цитира изявление от говорител на Министерството на вътрешната сигурност, в което се критикува политиката на подслоняване на кметицата на Бостън Мишел У.

"Даването на убежище, подобно на политиката на кмета У, не само водят до привличането и укриването на престъпници, но и излагат обществената безопасност на заплахи за интересите на спазващите закона американски граждани. Извършват се арести на сексуални насилници, педофили, убийци, наркодилъри и членове на банди, пуснати на свобода от местните власти", се казва в изявлението, разпространено от "Ен Би Си 10".

Вчера имиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия.

Това е най-голямата операция на едно място в историята на министерството на вътрешната сигурност на САЩ и част от засиления натиск на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Ръководителят на разследването от Службата за вътрешна сигурност в Джорджия Стивън Шранк заяви, че акцията в четвъртък е резултат от няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.