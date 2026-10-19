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Пожарът, при който загинаха най-малко четирима канадски военнослужещи, а 19 остават в критично състояние, е започнал от тлееща суха трева в зона за обучение във военна база в провинция Алберта, където личният състав е провеждал учения, съобщиха канадски служители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Според властите 39 души са хоспитализирани вследствие на пожара във военната база "Уейнрайт", който е избухнал в събота следобед. Ветрове със скорост около 100 км/ч са разпространили пламъците.

Генерал-майор Уейд Рътланд определи пожара като "необичайно и бързо" развило се събитие.

"Със сигурност никога не съм виждал нещо подобно", заяви Рътланд, командир на Първа канадска дивизия, базирана в Едмънтън - на около 210 км западно от военния обект.

По-рано премиерът Марк Карни заяви, че пожарът е една от най-тежките трагедии в мирно време за канадските въоръжени сили на територията на страната.

"Нацията скърби за смелите членове на нашите въоръжени сили, които загубихме", заяви Карни. Той добави, че е разпоредил знамената на федералните сгради в цялата страна да бъдат свалени наполовина в знак на почит към жертвите.

Министърът на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че ще посети района, за да бъде информиран за ситуацията.

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В базата се намира Канадският център за маневрена подготовка, където се провеждат тренировъчни сценарии и учения за армията.

Карни посочи, че пострадалите при пожара са от различни военни бази в цялата страна.

Военни и цивилни пожарникари са се борили с огъня през цялата нощ при "едни от най-тежките условия, които могат да се си представят", каза Карни.

От общината на град Уейнрайт, който се намира точно на север от базата, съобщиха в социалните мрежи, че огънят е преминал оградата на базата и е навлязъл в съседната зона, но не са издавани заповеди за евакуация. Засега не се очаква пожарът да се разпространи извън сегашните си граници.

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