Пожарът във военна база в Канада, взел жертви, тръгнал от запалена суха трева на полигон
Премиерът Марк Карни заяви, че случилото се е една от най-тежките трагедии в мирно време за канадските въоръжени сили на територията на страната
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Пожарът, при който загинаха най-малко четирима канадски военнослужещи, а 19 остават в критично състояние, е започнал от тлееща суха трева в зона за обучение във военна база в провинция Алберта, където личният състав е провеждал учения, съобщиха канадски служители, цитирани от Ройтерс и БТА.
Според властите 39 души са хоспитализирани вследствие на пожара във военната база "Уейнрайт", който е избухнал в събота следобед. Ветрове със скорост около 100 км/ч са разпространили пламъците.
Генерал-майор Уейд Рътланд определи пожара като "необичайно и бързо" развило се събитие.
"Със сигурност никога не съм виждал нещо подобно", заяви Рътланд, командир на Първа канадска дивизия, базирана в Едмънтън - на около 210 км западно от военния обект.
По-рано премиерът Марк Карни заяви, че пожарът е една от най-тежките трагедии в мирно време за канадските въоръжени сили на територията на страната.
"Нацията скърби за смелите членове на нашите въоръжени сили, които загубихме", заяви Карни. Той добави, че е разпоредил знамената на федералните сгради в цялата страна да бъдат свалени наполовина в знак на почит към жертвите.
Министърът на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че ще посети района, за да бъде информиран за ситуацията.
В базата се намира Канадският център за маневрена подготовка, където се провеждат тренировъчни сценарии и учения за армията.
Карни посочи, че пострадалите при пожара са от различни военни бази в цялата страна.
Военни и цивилни пожарникари са се борили с огъня през цялата нощ при "едни от най-тежките условия, които могат да се си представят", каза Карни.
От общината на град Уейнрайт, който се намира точно на север от базата, съобщиха в социалните мрежи, че огънят е преминал оградата на базата и е навлязъл в съседната зона, но не са издавани заповеди за евакуация. Засега не се очаква пожарът да се разпространи извън сегашните си граници.