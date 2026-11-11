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Пожар е възникнал в пристанищната зона на селището Уст Луга в Ленинградска област, в резултат на атака с дронове.

Аварийно се е изключила електрическа подстанция, съобщи в канала си в мрежата "Макс" губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС.

"По предварителни данни в резултат на атака с безпилотни летателни апарати има попадение в пристанищната зона на Уст Луга, където е възникнал пожар. Съответните служби са започнали гасенето му. Освен това е станало аварийно изключване на трансформаторна подстанция в Уст Луга. Допълнителна информация се уточнява", написа той, предава БТА.

По-рано Дрозденко съобщи, че на територията на Ленинградска област са били свалени 92 дрона и че "бойната работа продължава".

Впоследствие той обяви, че над областта са били "ликвидирани 146 безпилотника".

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Междувременно украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, заяви, че Украйна и Русия обсъждат мащабна размяна на военнопленници.

Размяната може да обхване от 1000 до 1500 военнопленници, съобщи снощи Зеленски на пресконференция в Дания, където е на посещение, предава БТА.

Украинският президент е в Дания за разговори с датския министър-председателка Мете Фредериксен и други северноевропейски лидери.

"Имахме подробен разговор за дипломацията и подготовката на следващите стъпки. Информирах ги за днешните преговори в Абу Дабу", написа той в социалната мрежа Екс. "Общата ни позиция е ясна: Европа трябва непременно да бъде на масата за преговори".

Зеленски каза, че е информирал лидерите и за руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Разчитаме в много голяма степен на нови пакети за подпомагане, които ще помогнат на нашите хора да преживеят тази зима въпреки руския терор. Благодаря на лидерите за координацията в името на нашата обща сигурност. Признателен съм на нашите северни приятели - Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финландия - за продължаващата подкрепа, единството и решенията, които помагат за спасяването на човешки живот", заяви Зеленски.

Вчера Украйна и Русия възобновиха в Абу Даби преговорите с посредничеството на САЩ, за първи път от февруари насам. Очаква се представителите на двете страни да обсъдят стъпки към евентуално прекратяване на войната. Зеленски заяви, че след приключването на преговорите американската делегация ще отпътува за Русия, за да обсъди размяната на военнопленници.

Размяната на военнопленници и репатрирането на тленните останки на загинали военнослужещи остават сред малкото области, в които Москва и Киев продължават да си сътрудничат, отбелязва ДПА.

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