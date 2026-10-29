Заради инцидента временно беше спрян входящият автомобилен трафик към съоръжението, както и бяха въведени ограничения за въздушния и железопътния транспорт в зоната

804 Снимка: БТА/АР

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Пожар в национална лаборатория в щата Южна Каролина, разположена в комплекс, където в миналото са се произвеждали ключови компоненти за ядрени бомби, доведе до обявяване на извънредна ситуация и ограничаване на транспорта в района, предаде Асошиейтед прес.

Заради инцидента в сряда временно бе спрян входящият автомобилен трафик към съоръжението, както и бяха въведени ограничения за въздушния и железопътния транспорт в зоната.

Огънят в Националната лаборатория "Савана Ривър", намираща се в едноименния комплекс на Министерството на енергетиката на САЩ, беше потушен още в сряда вечерта, след което обектът се върна към нормален режим на работа. При измерванията не са установени доловими нива на радиоактивно замърсяване, се посочва в официално съобщение на управата на комплекса.

Базата "Савана Ривър" е мащабен правителствен комплекс, създаден в началото на 50-те години на миналия век в разгара на Студената война, като тогава там са се произвеждали материали за ядрени оръжия - предимно тритий и плутоний-239. Самата лаборатория е разположена в северозападния му край, близо до външната граница на обекта.

Днес комплексът се използва за очистване на околната среда, управление на радиоактивни отпадъци и безопасно съхранение на ядрени материали, уточняват от Министерството на енергетиката на САЩ.

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В момента в лабораторията се провеждат експерименти с ядрени материали и се преработват радиоактивни вещества, включително се управлява инсталация за извличане на радиоизотопи от отработено ядрено гориво, поясни Едуин Лайман, директор по безопасност на ядрената енергетика в Съюза на загрижените учени.

По думите на Лайман фактът, че властите не са отчели замърсяване извън пределите на комплекса, е успокояващ, като той напомни, че между съоръженията и населените места има обособена буферна зона. Експертът обаче подчерта, че при пожар на място с радиоактивни вещества винаги се налагат крайни мерки за сигурност заради опасността от разсейване на материалите и риск от радиационно облъчване на населението.

Обявената тревога бе от втората по степен на опасност от общо трите категории извънредни ситуации за обекта, което според правилата на комплекса индикира, че "е възникнал по-сериозен инцидент". Извънредното положение бе отменено официално в сряда през нощта.

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