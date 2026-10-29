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Пожар в национална лаборатория в щата Южна Каролина, разположена в комплекс, където в миналото са се произвеждали ключови компоненти за ядрени бомби, доведе до обявяване на извънредна ситуация и ограничаване на транспорта в района, предаде Асошиейтед прес.

САЩ

Заради инцидента в сряда временно бе спрян входящият автомобилен трафик към съоръжението, както и бяха въведени ограничения за въздушния и железопътния транспорт в зоната.

Огънят в Националната лаборатория "Савана Ривър", намираща се в едноименния комплекс на Министерството на енергетиката на САЩ, беше потушен още в сряда вечерта, след което обектът се върна към нормален режим на работа. При измерванията не са установени доловими нива на радиоактивно замърсяване, се посочва в официално съобщение на управата на комплекса.

Базата "Савана Ривър" е мащабен правителствен комплекс, създаден в началото на 50-те години на миналия век в разгара на Студената война, като тогава там са се произвеждали материали за ядрени оръжия - предимно тритий и плутоний-239. Самата лаборатория е разположена в северозападния му край, близо до външната граница на обекта.

Днес комплексът се използва за очистване на околната среда, управление на радиоактивни отпадъци и безопасно съхранение на ядрени материали, уточняват от Министерството на енергетиката на САЩ.

В момента в лабораторията се провеждат експерименти с ядрени материали и се преработват радиоактивни вещества, включително се управлява инсталация за извличане на радиоизотопи от отработено ядрено гориво, поясни Едуин Лайман, директор по безопасност на ядрената енергетика в Съюза на загрижените учени.

По думите на Лайман фактът, че властите не са отчели замърсяване извън пределите на комплекса, е успокояващ, като той напомни, че между съоръженията и населените места има обособена буферна зона. Експертът обаче подчерта, че при пожар на място с радиоактивни вещества винаги се налагат крайни мерки за сигурност заради опасността от разсейване на материалите и риск от радиационно облъчване на населението.

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Обявената тревога бе от втората по степен на опасност от общо трите категории извънредни ситуации за обекта, което според правилата на комплекса индикира, че "е възникнал по-сериозен инцидент". Извънредното положение бе отменено официално в сряда през нощта.

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