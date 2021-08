A wildfire burns at Varybobi, a northeastern suburb of Athens, Greece, 03 August 2021.

Поради намалена видимост от пушек полицията затвори магистралата в отсечката Атина-Ламия. Пътува се по обходни пътища.

Спряха и движението на влакове в района. Евакуираха работещите в няколко производствени фирми, чиито бази се намират в близост до пожара. Наложи се евакуация и на 80 деца от летен лагер.

Предупреждават жителите в района да са в готовност да се изнесат от домовете при опасност.

На остров Родос огънят е поставен под контрол без риск за хората, но вятърът разпалва нови огнища, съобщават огнеборците на острова.

И на остров Кос високите температури запалиха пожар в горска местност в близост до населен район.

Forest fire is raging in Varympompi, NW #Attica: Settlement evacuated; residents urged to shut doors, windows #Greece NW #Athens https://t.co/YLAyiepJdE