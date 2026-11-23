Гостите и персоналът са в безопасност, заявиха от комплекса

39 Снимка: AP/БТА

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Сто и петдесет души бяха евакуирани снощи от хотел в румънския планински курорт Пояна Брашов заради пожар, който обхвана площ от около 2000 кв.м, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Ръководството на хотела съобщи към полунощ, че пожарът е бил овладян, а гостите и персоналът са в безопасност.

"Положението е под контрол. Няма жертви, а всички гости и членовете на персонала са в безопасност. (...) Благодарение на бързата и професионална намеса на екипите на Инспектората за извънредни ситуации в Брашов, пожарът бе овладян, а екипите за намеса продължават необходимите действия за отстраняване на всички рискове (...)", написа във Фейсбук ръководството на хотел "Алпин".

Огънят е избухнал на тераса на апартамент на висок етаж и бързо е обхванал мансардата, покрива и последните три етажа на сградата.

На мястото бяха изпратени 11 пожарни коли, два екипа на Спешната мобилна помощ (SMURD), три линейки на Окръжната служба за медицинска помощ и друга специализирана техника за намеса.

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Причината за избухването на пожара все още е неизвестна.

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