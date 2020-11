Пощенски служител от Пенсилвания призна, че си е измислил бомбастичните обвинения за нередности при гласуването по пощата на тазгодишните избори, подети впоследствие от привържениците на президента Доналд Тръмп като доказателство за измами, заявиха разследващи от Конгреса, цитирани от ДПА.

Ричард Хопкинс, служител на Американските пощи от Ери, Пенсилвания, първо каза миналата седмица, че неговият пряк ръководител е инструктирал персонала да слага задна дата на подадените по пощата бюлетини след изборния ден, за да могат да бъдат преброени - което би било незаконно.

Тези твърдения след това бяха подети от кампанията на Тръмп и републиканците в Конгреса като доказателство, че президентът има силни основания да не признава избирането на Джо Байдън, особено при положение, че Хопкинс е подписал клетвена декларация в подкрепа на твърденията си.

Вчера обаче Хопкинс признал пред разследващи към главния инспекторат на пощите, че твърденията му са неверни, според Комисията по надзора на Камарата на представителите.

"Главният инспекторат уведоми днес комисията, че е събеседвал с Хопкинс в петък, но вчера Хопкинс се отрекъл от твърденията си и не обяснил защо е подписал клетвена декларация с невярно съдържание", написа снощи в Туитър ръководената от демократите комисия.

BREAKING NEWS: Erie, Pa. #USPS whistleblower completely RECANTED his allegations of a supervisor tampering with mail-in ballots after being questioned by investigators, according to IG.



THREAD: