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Порой в турския егейски курортен град Бодрум превърна улици и булеварди в езера и затрудни движението, а няколко автомобила останаха блокирани на пътя, съобщава турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Водокалипсис

Спасиха и изнесоха на ръце от къщата й бременна жена, заклещена в дома си от потопа, превърнал улицата пред дома й в река, съобщи местният сайт "Muğla Ajans". На помощ дойде и хеликоптер след подаден сигнал на 112.

Проливният дъжд, придружен от гръмотевици, започна в сутрешните часове и продължава с прекъсвания.

Интензивните валежи, особено в квартал Конаджък, причиниха наводнения по някои пътища и затрудниха движението на автомобилите. На места трафикът бе на път да спре напълно, а три автомобила останаха напълно блокирани на пътя, предаде БТА.

Метеоролозите предупредиха предварително за очаквани проливни дъждове в окръг Мугла, където се намира Бодрум, и околностите. Ново усилване на валежите се очаква и в Истанбул през вечерните часове.

На места в града количеството валежи може да достигне 40 литра на квадратен метър, предупреди турската метеорологична служба, цитирана от НТВ. Очаква се дъждовното време да се задържи с прекъсвания до края на седмицата, като валежите постепенно ще спрат през почивните дни.

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За окръг Мугла е в сила оранжев код за валежи, а за други 18 окръга е обявен жълт код. Особено интензивни се очаква да бъдат валежите в западната част на Егейския регион и в западната част на Средиземноморския регион на страната. Има риск от наводнения в Измир и Анталия, а край бреговете на Анталия и Чешме е възможно да се образуват торнада.

В община Даламан, окръг Мугла, разположена по курортното крайбрежие, пороите наводниха предприятия, къщи и земеделски земи, показват снимки, заснети от дрон.

В съседния на Мугла окръг Анталия торнадо причини смъртта на четирима души, а един човек бе ранен, съобщиха вчера местните власти. Вятърът повали фургони на строителен обект в района на Кепез. Двама работници загинаха на място, а други двама починаха в болница.

Турция е обхваната от валежна вълна, която вече две седмици ва различни райони на страната, а в Истанбул и Коджаели дори потопът отне седем човешки живота. 

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