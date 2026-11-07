Мъж откри огън по случайни минувачи от автомобил на Главния пазарен площад

21415 Снимка: Скрийншот

Чуйте статията:

Петима души са загинали, а най-малко 10 души са ранени при стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков, съобщиха полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24) и световните агенции, като се позоваха на полската полиция. Спешни служби работят на мястото на инцидента.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Около 15:00 часа местно време (16 ч. българско време) мъж е навлязъл с автомобил на Главния пазарен площад и е започнал да стреля по случайни минувачи. Сред ранените има двама полицейски служители, съобщи полската полиция.

#krakow krakow shooting just happened wtf https://t.co/0aZq4PlKVi — george (@0xgeorgeeth) November 7, 2026

Говорител на регионалната противопожарна служба поясни, че заподозреният е произвел изстрелите от самия автомобил, докато се е движел по улица "Славковска". Съобщава се и за нанесени щети по търговски обект и трамвай.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Полицаите са простреляли заподозрения, който впоследствие е бил задържан и транспортиран в болница, съобщава "Жечпосполита", позовавайки се на органите на реда.

The krakow terrorist has been killed! Excellent job krakow police! https://t.co/xqfgTeuxzx — milkbar (@milkbarpl) November 7, 2026

Стрелецът е използвал дългоцевно армейско оръжие и е бил облечен във военни дрехи, съобщи още полската полиция. Заподозреният е действал сам, а при проверката на автомобила му са намерени допълнителни оръжия и боеприпаси

Снимка: Скрийншот от "Х"

На мястото на стрелбата са изпратени множество полицейски екипи, линейки и спасителни служби.

Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV — London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026

В района на църквата "Света Мария" кацна медицински хеликоптер, който да подпомогне оказването на спешна помощ на пострадалите.

Strzelanina w Krakowie #Krakow https://t.co/KEE4p2CKE4 — Sjuras (@Sjuras17514) November 7, 2026

В първите минути след инцидента градската управа на Краков съобщи в социалните мрежи, че спешните служби са на място и че полицията провежда операция и на улица "Дитла". Властите призоваха гражданите да избягват района, докато продължават действията на службите.

Strzelanina w Krakowie. #krakow https://t.co/NodPwavtMV — Paweł Ochmanek (@POchmanek) November 7, 2026

Полският министър-председател Доналд Туск заяви в социалната мрежа X, че получава текуща информация от министъра на вътрешните работи. Той потвърди, че полицията изяснява причините и обстоятелствата около нападението.

Tiroteo en plaza principal de Cracovia, varios muertos ☠️ https://t.co/OmtbDgIqux — Ivan Vega (@Ivanvega0628) November 7, 2026

Полският президент Карол Навроцки изрази съпричастност към жертвите на стрелбата в Краков, ранените и техните семейства, съобщават Reuters и Associated Press.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек определи нападението като ужасна трагедия и поднесе съболезнования на близките на загиналите. Той съобщи, че прокуратурата, полицията и останалите компетентни служби събират доказателства и разследват обстоятелствата около случилото се.

Журек призова гражданите да запазят спокойствие и да не пречат на работата на спасителните екипи, като увери, че извършителят ще понесе пълна отговорност.

Мотивите на стрелеца засега не са установени.

Краков е вторият по големина град в Полша и се намира на около 250 км от Варшава.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.