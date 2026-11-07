Поне 5 жертви и над 10 ранени при стрелба на централния площад в Краков (снимки/видео)
Мъж откри огън по случайни минувачи от автомобил на Главния пазарен площад
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Петима души са загинали, а най-малко 10 души са ранени при стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков, съобщиха полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24) и световните агенции, като се позоваха на полската полиция. Спешни служби работят на мястото на инцидента.
Около 15:00 часа местно време (16 ч. българско време) мъж е навлязъл с автомобил на Главния пазарен площад и е започнал да стреля по случайни минувачи. Сред ранените има двама полицейски служители, съобщи полската полиция.
#krakow krakow shooting just happened wtf https://t.co/0aZq4PlKVi— george (@0xgeorgeeth) November 7, 2026
Говорител на регионалната противопожарна служба поясни, че заподозреният е произвел изстрелите от самия автомобил, докато се е движел по улица "Славковска". Съобщава се и за нанесени щети по търговски обект и трамвай.
Полицаите са простреляли заподозрения, който впоследствие е бил задържан и транспортиран в болница, съобщава "Жечпосполита", позовавайки се на органите на реда.
The krakow terrorist has been killed! Excellent job krakow police! https://t.co/xqfgTeuxzx— milkbar (@milkbarpl) November 7, 2026
Стрелецът е използвал дългоцевно армейско оръжие и е бил облечен във военни дрехи, съобщи още полската полиция. Заподозреният е действал сам, а при проверката на автомобила му са намерени допълнителни оръжия и боеприпаси
На мястото на стрелбата са изпратени множество полицейски екипи, линейки и спасителни служби.
Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV— London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026
В района на църквата "Света Мария" кацна медицински хеликоптер, който да подпомогне оказването на спешна помощ на пострадалите.
Strzelanina w Krakowie #Krakow https://t.co/KEE4p2CKE4— Sjuras (@Sjuras17514) November 7, 2026
В първите минути след инцидента градската управа на Краков съобщи в социалните мрежи, че спешните служби са на място и че полицията провежда операция и на улица "Дитла". Властите призоваха гражданите да избягват района, докато продължават действията на службите.
Strzelanina w Krakowie. #krakow https://t.co/NodPwavtMV— Paweł Ochmanek (@POchmanek) November 7, 2026
Полският министър-председател Доналд Туск заяви в социалната мрежа X, че получава текуща информация от министъра на вътрешните работи. Той потвърди, че полицията изяснява причините и обстоятелствата около нападението.
Tiroteo en plaza principal de Cracovia, varios muertos ☠️ https://t.co/OmtbDgIqux— Ivan Vega (@Ivanvega0628) November 7, 2026
Полският президент Карол Навроцки изрази съпричастност към жертвите на стрелбата в Краков, ранените и техните семейства, съобщават Reuters и Associated Press.
Министърът на правосъдието Валдемар Журек определи нападението като ужасна трагедия и поднесе съболезнования на близките на загиналите. Той съобщи, че прокуратурата, полицията и останалите компетентни служби събират доказателства и разследват обстоятелствата около случилото се.
Журек призова гражданите да запазят спокойствие и да не пречат на работата на спасителните екипи, като увери, че извършителят ще понесе пълна отговорност.
Мотивите на стрелеца засега не са установени.
Краков е вторият по големина град в Полша и се намира на около 250 км от Варшава.