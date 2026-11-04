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Канцеларията на полския президент ще подаде сигнал за посегателство срещу Карол Навроцки след инцидент, при който, както се твърди, съдии са се опитали да попречат на държавния глава да влезе в сградата на Конституционния съд, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

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На пресконференция днес ръководителят на президентската канцелария Збигнев Богуцки заяви, че сигналът се отнася до член 135 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за физическо посегателство или употреба на сила срещу президента.

Сигналът е свързан с инцидент от петък, в който участва Навроцки. Той прекъсна официалното си посещение в Сенегал, за да отиде в сградата на съда на фона на ескалиращото противопоставяне.

"Не може да се докосва или изтласква президентът. Тук Наказателният кодекс е недвусмислен", заяви Богуцки.

Междувременно вчера Националната прокуратура започна собствено разследване на инцидента, квалифицирайки го като "физическо посегателство срещу двама съдии", които наскоро бяха избрани от парламента. Според предварителните данни, основани на видеозаписи и официални изявления, именно хора от президентската свита е "нападнала" съдиите, като ги е изтласкала със сила, за да си осигури достъп до сградата.

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