Решение по въпроса не е взето, но някои страни са подкрепили идеята

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Полша се е обърнала към съюзниците си от НАТО с предложение да се проучи възможността за прехващане на руски ракети над Украйна, когато те се насочват към територията на алианса, съобщава Блумбърг, като се позовава на свои източници.

Това предложение е отправено в понеделник, 23 ноември, на среща на посланиците на страните от НАТО в Брюксел, след като миналата седмица на територията на Полша паднаха три руски ракети.

Според източниците на агенцията някои страни са подкрепили предложението (кои точно, не се уточнява), но обсъждането е било с предварителен характер и не са били взети никакви решения. Изданието отбелязва, че това е спорна инициатива, тъй като тя би разширила действията на НАТО в Украйна, което може да изложи алианса на риск от пряко противопоставяне с Русия.

Освен това подобно решение предполага, че Киев ще трябва да изпраща предупреждения до НАТО и да разрешава на блока да използва украинското въздушно пространство. Всяка такава стъпка би изисквала и единодушие от страна на съюзниците, което, според източниците, липсва, както и координация от страна на висшето военно командване на НАТО.

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Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, отговаряйки на въпрос за възможността за прехващане на руски ракети, преди те да навлязат във въздушното пространство на НАТО, заяви, че такива дискусии се водят отдавна. Според него една страна няма да може да се справи сама с това.

В нощта на 20 ноември в двете гранични воеводства на Полша - Люблинското и Подкарпатското - беше обявена въздушна тревога на фона на мащабна руска атака срещу Украйна. От Министерството на отбраната на Полша първоначално заявиха, че на територията на страната са паднали три руски обекта — две ракети (едната от които Х-101) и реактивен дрон. По-късно се оказа, че и трите открити обекта са били ракети Х-101.

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