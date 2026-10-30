Щурмът беше предприет в отсъствието на президента от страната, Навроцки обърна обратно самолета, който пътуваше към Сенегал

8872 Колаж: Dir.bg

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Полицията във Варшава нахлу в сградата на Конституционния съд и отстрани от поста му председателя на най-върховната институция в страната, съобщи Ройтерс. Трибуналът съобщи на страницата си в интернет, че председателят му Богдан Швенчковски днес е бил отстранен от поста си.

Правителството на Доналд Туск предприе този ход в отсъствието на президента Карол Навроцки, който в този момент беше на път към Сенегал, където започват Младежките олимпийски игри.

"В такъв момент президентът трябва да е в Полша. Преустановам полета си към Сенегал. Връщам се", написа Навроцки в социалната мрежа "Екс", предаде БТА.

Лидерът на опозицията Ярослав Качински определи полицейските действия като "преврат" срещу Конституционния съд, включващ службите под ръководството на правителството на проевропейския премиер Доналд Туск.

"Атака срещу Конституционния съд! Службите на Туск насилствено влизат в Трибунала! Това е първият подобен случай в световен мащаб. От днес Полша се превръща в полицейска държава, а оттам е директен път към авторитаризъм, а след това и към тоталитаризъм", написа Качински в "Екс".

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Той заяви още, че "ние, поляците, не можем да се оставим да бъдем сплашени".

Przybywajcie pod Trybunał. https://t.co/4NlbaLylug — Marcin Porzucek (@MarcinPorzucek) October 30, 2026

"Гражданският протест, напълно законен, трябва да продължи! Трибуналът е гарант за нашата свобода и суверенитет! Погазването на закона от Туск не познава граници!", възмути се в поста си в социалната мрежа опозиционният лидер.

COUP UNDERWAY IN POLAND! PM Donald Tusk has just sent police to storm Constitutional Tribunal building in Warsaw in the middle of the night. Tusk waited until President Karol Nawrocki left the country before ordering the police takeover. Nawrocki was halfway to Senegal when he abruptly turned his plane around and rushed back to Poland to confront the unfolding crisis. The EU, which backs Donald Tusk, has STILL NOT issued a statement on this unprecedented crisis or condemned the attempted coup. https://t.co/c57467fKcJ — Mario ZNA (@MarioBojic) October 30, 2026

Полицията съобщи, че служителите ѝ са влезли в Конституционния трибунал след инциденти край сградата на съда, включително с хвърлянето на опасни предмети по органите на реда. Властите отрекоха да са отстранили насилствено охраната на КС. Съобщава се за трима задържани.

Zamach na Trybunał Konstytucyjny Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału To pierwszy taki przypadek w skali światowej. Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu. Zalecenia Niemca Bachmanna są realizowane. My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic! — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 30, 2026

Пред сградата на КС се събират и протестиращи.

Разпалените политически спорове около трибунала фактически са парализирали институцията, отбелязва Ройтерс. Една част от членовете не са признати за легитимни от президента Навроцки, опонент на Туск, друга част пък не ги признава изпълнителната власт.