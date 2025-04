Полицаи застреляха въоръжен 30-годишен мъж на един от терминалите на международното летище "Пиърсън" в Торонто, съобщиха Би Би Си и Си Би Си Нюз.

Двама униформени са открили стрелба по мъжа, който е бил въоръжен, около 7 ч. местно време, се казва в официалното изявление на Отдела за специални разследвания в Онтарио.

Според местните власти до стрелбата се е стигнало, след като служителите на реда били повикани заради скандал на Терминал 1 за заминаващи пътници на летището между трима души. Полицаите се опитали да успокоят каращите се в продължение на десетина минути, когато един от тях извадил огнестрелно оръжие. Тогава униформените открили огън.

Смъртта на мъжа, чиято самоличност не бе обявена, е потвърдена от медици. Няма пострадали пътници или служители на полицията.

Инцидентът обаче предизвика временен хаос на летище "Пиърсън", което е най-натовареното в Канада. Аеропортът се намира на около 20 километра от Торонто и приема над 40 милиона пътници всяка година.

От полицията потвърдиха, че районът около терминала е бил блокиран временно, но летищните власти заявиха пред Би Би Си, че полетите продължават да се изпълняват нормално.

#BREAKING: Toronto Pearson International Airport Is On Lockdown After Shooting At Terminal 1. CPR Was Done. Person Is In Critical Condition.

