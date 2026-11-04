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Победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ, с която си възвърнаха контрола над Камарата на представителите и Сената, предизвиква радост, надежда и подигравки в Европа, пише "Политико".

Тръмп

"За Европа, която през последните две години устоя на непрестанните словесни атаки и митнически заплахи на Тръмп, това е рядък лъч надежда в трансатлантическата политика - ако не защото Вашингтон ще стане по-предсказуем партньор, то поне защото американският президент може да е твърде разсеян, за да съсредоточи обичайния си гняв върху европейците", пише брюкселското издание и прави обзор на коментарите за "синьото цунами" сред политици на Стария континент.

Зам.-председателката на Европейския парламент Софи Уилмес, бивш министър-председател на Белгия, обяви "значителна промяна в баланса на силите в Конгреса на САЩ", добавяйки: "Надявам се, че това ще доведе до по-спокойни и по-конструктивни отношения с Европа".

Германският министър на отбраната Борис Писториус нарече победата на демократите "историческа", но предупреди Европа да не очаква твърде много. "Ще търсим тесен контакт с демократите - каза той на Конференцията по сигурност в Берлин - Но не знаем какво ще направи президентът след изборите в близко бъдеще."

Полският външен министър Радослав Шикорски сподели свой туит от юни миналата година, в който отговаря на съюзника на Тръмп Илон Мъск, нарекъл го "малък човек": "Виждаш ли, големи човече, политиката е по-трудна, отколкото си мислеше".

Лидерът на френската дясно-националистическата партия "Национален сбор" Жордан Бардела отдаде "неблагоприятния" резултат на Тръмп на решението му да започне война с Иран.

"Вярно е, че американската намеса в Иран оказа много силно въздействие върху американската икономика, но също и върху европейската икономика", каза той.

Бардела добави, че кандидатът за президент на неговата партия Марин льо Пен все още води в проучванията преди вота догодина.

Лидерката на френската Партия на еколозите Марин Тонделие заяви, че Тръмп е "направил Съединените щати посмешище на света" и нарече резултата "предупреждение за Франция" преди президентските избори през април.

Френският министър на икономиката Ролан Лескюр отбеляза, че макар Тръмп да е "доста отслабен" във вътрешнополитически план, "непредсказуемият" президент остава "отговорен за международната политика".

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Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър се опита да омаловажи перспективата за промяна във външната политика на Вашингтон след междинните избори, настоявайки, че проблемите, пред които са изправени САЩ и техните европейски съюзници, остават непроменени.

"Външната политика на Съединените щати не се е променила", каза Уитакър, добавяйки, че "проблемите, пред които сме изправени като държава и като съюз, са едни и същи".

"Избирателите имат навика да балансират силите - написа финландският евродепутат Мика Аалтола в "Екс" - и сега ръцете на президента са по-вързани във вътрешната и външната политика".

Бившият италиански премиер Енрико Лета беше по-категоричен. "Европа е много по-силна благодарение на "синята вълна", написа той в "Екс".

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Катлийн ван Бремпт, заместник-председател на Комисията по международна търговия на Европейския парламент, сподели туит от Белия дом, в който се прогнозира победа на Тръмп и добави към него, че Америка е спечелила.

"И той загуби", написа тя.

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