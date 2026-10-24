В навечерието на ключови избори в Испания, Франция, Гърция и Италия поредица от кризи засилва социалното напрежение на континента

6535 Снимка: АП/БТА

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Европа е изправена пред нова вълна от социално недоволство заради високите разходи за живот, поскъпването на жилищата и енергията и слабия икономически растеж. Протести, блокади и сблъсъци с полицията вече обхванаха няколко държави, а предстоящото застудяване заплашва да засили напрежението, пише "Политико".

Във Франция стотици хиляди хора излязоха на улицата срещу поскъпването на живота. Към тях се присъединиха ученици, които от седмици блокират училища с искания за повече средства за образованието. В някои райони на страната протестите прераснаха в грабежи и сблъсъци. Недоволството обаче не се ограничава до Франция.

В Испания цените на жилищата са се увеличили с 80% между 2015 и 2025 г., докато заплатите са нараснали с едва 30%. В Португалия жилищата почти са утроили цената си от 2015 г. насам, отчасти заради туристическото търсене и пристигането на работещи дистанционно чужденци.

В Албания протестите срещу предполагаемата корупция в управлението се засилиха, след като към тях се присъединиха студенти. Те настояват за по-добри условия на живот, повече инвестиции в образованието и здравеопазването и оставка на политическата класа. В Гърция хиляди ученици и учители демонстрираха за по-голямо финансиране на училищата, безопасни сгради и достъпни жилища. В Сърбия студентските протести се превърнаха във фактически политически митинги преди парламентарните избори.

В Северна Италия студенти протестираха срещу ниските заплати и високите разходи за живот. На места маскирани групи разграбваха магазини, хвърляха камъни по полицията и палеха улично оборудване. Според италианската обществена телевизия RAI около 10 000 души са участвали в демонстрациите в няколко града. Правителството на Джорджа Мелони отговори с по-строги мерки за сигурност и изпрати 500 военни в Милано. "Да демонстрираш е право, да опустошаваш градовете ни - не", заяви премиерът.

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Според изследователи кризата подкопава доверието между поколенията. Младите европейци все по-трудно могат да разчитат на същия стандарт на живот, какъвто са имали родителите им. Френският депутат от Зелените Пурия Амиршахи предупреди, че през последните 50 години никое поколение не е било изправено пред толкова много предизвикателства.

Социалните мрежи ускоряват разпространението на протестните движения между държавите. Според платформата за наблюдение на социалните медии Visibrain в събота са публикувани над 2,2 милиона съобщения в X за протестите във Франция - три пъти повече от пика на кризата с "жълтите жилетки" в края на 2018 г.

Френското правителство свика представители на големи платформи заради разпространението на видеа, възхваляващи уличното насилие. Политическите сили също се опитват да извлекат полза от недоволството.

Крайнодесни партии във Франция, Испания и Португалия обвиняват традиционните политически формации, че пренебрегват проблемите на обикновените хора. Във Франция Марин льо Пен, която води в проучванията преди президентските избори през 2027 г., се представя като кандидат, способен да възстанови реда. Властите и десни политици обвиняват левия кандидат Жан-Люк Меланшон, че използва протестите за политически цели, но той отрича.

В Испания правителството на Педро Санчес свика предсрочни избори, след като парламентът отхвърли пакет от мерки за жилищната криза. Представители на протестното движение обаче очакват недоволството да продължи независимо от резултата. На 11 ноември жилищни активисти планират първата обща стачка в страната от 15 години.

Предстоящата зима може да задълбочи кризата. Правителствените мерки за защита на домакинствата от поскъпването на енергията, свързано с войната в Иран, започват да изтичат, а сметките за отопление се очаква да натежат върху семейните бюджети.

Германия е сред страните, които будят особено безпокойство. Газовите ѝ резерви са на исторически ниски нива, което може да доведе до рязко увеличение на разходите за отопление и да засегне и цените на електроенергията в съседни държави. Икономистът Карстен Бжески от ING отбелязва, че Германия засега разполага с по-големи финансови възможности от Франция, за да смекчи удара. Според него обаче сегашните френски проблеми могат да се проявят и в Германия след няколко години.

На фона на застоя в икономиката, растящите разходи за живот и наближаващите избори европейските правителства ще трябва да се справят с все по-настойчиви искания за по-достъпни жилища, по-добро образование и защита от високите цени.

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