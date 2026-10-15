Учениците са на възраст от 7 до 13 г., поне 50 души са ранени, а властите арестуваха собственика на сградата

4254 Снимка: АП/БТА

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Покрив на училище в град Пешавар, Северозападен Пакистан, се срути и отне живота на 35 деца и тяхната учителка. Това съобщи говорител на местна болница, цитиран от Асошиейтед прес.

Сред жертвите са шест момичета. Най-големите сред загиналите деца са били на 13 години, а най-малките на 7 г. Ранени са били над 50 души, някои от които са в критично състояние.

Първоначално загиналите бяха 28 деца, но после бройката нарасна, тъй като има поне 50 ранени, от които някои много тежко. Издирването на оцелели вече е прекратено, като е започнало разчистване на отломките, съобщи БТА.

Засега не е ясно каква е причината за срутването.

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Собственикът на сградата е арестуван, наредено е разследване.

Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти често не се спазват стриктно, отбелязва АП. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите.

Най-малко 14 деца загинаха през юни тази година в източния пакистански град Лахор при срутването на покрива на център за извънкласно обучение.

В столицата Исламабад, президентът Асиф Али Зардари и министър-председателят Шехбаз Шариф в отделни изявления изразиха скръбта си във връзка със смъртта на десетки хора и поднесоха съболезнования на опечалените семейства.

Peshawar, Pakistan. At least 27 children, aged 6 to 12, and their teacher were killed when their school roof collapsed during lessons this morning. They went to school. That's all they did. Praying for every family still waiting by the rubble. https://t.co/yluPNZI2qx — The Bounty (@bountyvault) October 15, 2026

Държавният глава също така призова за цялостно разследване на срутването и подчерта, че е необходимо да се гарантира, че училищните сгради отговарят на стандартите за безопасност, за да бъдат предотвратени подобни трагедии.

At least 28 children and 1 teacher killed, 40 others injured after roof collapses at Peshawar, Pakistan school; others missing. https://t.co/iBbaqMd8Dm — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 15, 2026

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