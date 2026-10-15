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Покрив на училище в град Пешавар, Северозападен Пакистан, се срути и отне живота на 35 деца и тяхната учителка. Това съобщи говорител на местна болница, цитиран от Асошиейтед прес.

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Сред жертвите са шест момичета. Най-големите сред загиналите деца са били на 13 години, а най-малките на 7 г. Ранени са били над 50 души, някои от които са в критично състояние. 

Първоначално загиналите бяха 28 деца, но после бройката нарасна, тъй като има поне 50 ранени, от които някои много тежко. Издирването на оцелели вече е прекратено, като е започнало разчистване на отломките, съобщи БТА.

Засега не е ясно каква е причината за срутването.

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Собственикът на сградата е арестуван, наредено е разследване.

Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти често не се спазват стриктно, отбелязва АП. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите.

Снимка: АП/БТА

Най-малко 14 деца загинаха през юни тази година в източния пакистански град Лахор при срутването на покрива на център за извънкласно обучение.

Снимка: АП/Arif Khan/БТА

В столицата Исламабад, президентът Асиф Али Зардари и министър-председателят Шехбаз Шариф в отделни изявления изразиха скръбта си във връзка със смъртта на десетки хора и поднесоха съболезнования на опечалените семейства.

Снимка: АП/БТА

Държавният глава също така призова за цялостно разследване на срутването и подчерта, че е необходимо да се гарантира, че училищните сгради отговарят на стандартите за безопасност, за да бъдат предотвратени подобни трагедии.

Снимка: АП/БТА

 
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