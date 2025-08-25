За милиардерите и влиятелните личности бункерите се превръщат в нов вид колекционерски предмет

0 Снимка: БТА

Подземен комплекс за 3,9 милиона долара правят братята Андрю и Тристан Тейт в Букурещ. Това съобщи проектантът Рон Хъбард, собственик на една от най-големите компании за изграждане на бункери в САЩ, предава Диджи24. Комплексът ще включва десет спални, дневни и стая за отдих със стриптийз бар.

61-годишният Рон Хъбард е бивш дизайнер и производител на стомана. Той стартира компанията Atlas през 2011 г., като първоначално продава стоманените си убежища като луксозни стаи за отдих. За милиардерите и влиятелните личности бункерите се превръщат в нов вид колекционерски предмет, точно като суперколите или частните самолети, отбелязва Диджи24, като се позовава на информация на "Таймс". С пандемията от КОВИД-19, руската инвазия в Украйна и американските въздушни удари срещу Иран търсенето рязко се увеличава.

"Ако Тръмп сключи мир с Путин, това ще бъде лошо за бизнеса, но ще е добре за света", коментира наскоро предприемачът. Сред клиентите му е и главният изпълнителен директор на "Мета" Марк Зукърбърг.

Андрю и Тристан Тейт, които бяха арестувани в Румъния в края на 2022 г., бяха изпратени на съд на 20 юни 2023 г. по обвинения в съставяне на организирана престъпна група, трафик на хора, изнасилване, незаконен достъп до информационна система, насилие и други. През декември 2024 г. обаче Апелативният съд в Букурещ анулира обвинителния акт и върна делото към Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за започване на разследването отначало.

