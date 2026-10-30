Поради подозрения за политически мотив разследването вече е поето от отдела за защита на държавата към криминалната полиция

2071 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Пожарът на строителната площадка на бъдещия център за дронове и военна логистика на концерна "Райнметал" на летище Касел-Калден е бил причинен от умишлен палеж, съобщава германският вестник "Велт", позовавайки се на първоначалните данни на полицията.

Поради подозрения за политически мотив разследването вече е поето от отдела за защита на държавата към криминалната полиция.

Сигналът за инцидента е подаден в нощта срещу петък, около 03:15 часа, от очевидец, който забелязал пламъци на терена южно от федерален път B7. Пристигналите на място полицейски екипи и огнеборци са заварили три строителни машини, обхванати от огън. Пожарът е бил потушен, но намираща се в съседство допълнителна техника също е била сериозно повредена.

Гасенето е било затруднено поради липсата на обществено водоснабдяване на самия терен, което е наложило летищната пожарна служба да окаже спешно съдействие на доброволната пожарна команда на Калден. Огънят е бил окончателно овладян около 05:00 часа сутринта.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Районът остава отцепен за оглед и събиране на веществени доказателства от криминалистите, като властите издирват свидетели на среднощния палеж. Говорител на полицията все още не дава официална оценка за финансовия размер на нанесените щети.

Опожареният терен е мястото, където германският оръжеен гигант "Райнметал" планира да изгради мащабен логистичен комплекс, тренировъчен център и тестови полигон за безпилотни летателни апарати. В края на август компанията и властите в провинция Хесен представиха публично проекта за т.нар. "Отбранителен хъб Северен Хесен". За реализацията му се предвиждат над 260 милиона евро инвестиции от страна на "Райнметал" за летището и завода в Касел, а местното правителство ще осигури още 25 милиона евро.

Министър-председателят на провинцията Борис Райн тогава обяви намерение летището да се превърне в ключов стратегически център за военни доставки. Проектът обаче среща и съпротивата на критици, които публично се противопоставят на разширяването на съоръжението във "военен възел за "Райнметал".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.