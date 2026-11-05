Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Огромен билборд с изобразени на него американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху беше подпален снощи в Техеран след съкрушителната загуба на Републиканската партия на междинните избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Снимка: AP/БТА

Фотограф на АФП засне обхванат от огън голям билборд, на който са изобразени също вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и специалният пратеник на Стив Уиткоф.

Снимка: AP/БТА

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Докато билбордът гореше, иранците го снимаха с мобилните си телефони или си правеха селфита пред него.

Снимка: AP/БТА

Иранската държавна телевизия също излъчи кадри на горящия билборд и на голямо множество хора, които развяваха флагове пред него.

Хиляди иранци се събраха вчера пред бившето американско посолство в Техеран, където бяха изгорени американски и израелски флагове и бяха издигнати обичайните лозунги: "Смърт на Америка", "Смърт на Израел".

Вчера Тръмп заяви, че "до голяма степен е вярно", че войната, която предприе заедно с Израел срещу Иран, е довела до изборната му загуба и отбеляза специално въздействието ѝ върху цените на горивата.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6317
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион Корнер
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион
10499
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
32122
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск" IT
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск"
1659
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2678
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това? URBN
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това?
3491
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
1751
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2186
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
544
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
257