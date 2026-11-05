Подпалиха огромен билборд с Тръмп и Нетаняху в Техеран (снимки/видео)
Хиляди се събраха пред бившето посолство на САЩ след загубата на Републиканската партия на междинните избори
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Огромен билборд с изобразени на него американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху беше подпален снощи в Техеран след съкрушителната загуба на Републиканската партия на междинните избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Фотограф на АФП засне обхванат от огън голям билборд, на който са изобразени също вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и специалният пратеник на Стив Уиткоф.
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Докато билбордът гореше, иранците го снимаха с мобилните си телефони или си правеха селфита пред него.
Иранската държавна телевизия също излъчи кадри на горящия билборд и на голямо множество хора, които развяваха флагове пред него.
Хиляди иранци се събраха вчера пред бившето американско посолство в Техеран, където бяха изгорени американски и израелски флагове и бяха издигнати обичайните лозунги: "Смърт на Америка", "Смърт на Израел".
Вчера Тръмп заяви, че "до голяма степен е вярно", че войната, която предприе заедно с Израел срещу Иран, е довела до изборната му загуба и отбеляза специално въздействието ѝ върху цените на горивата.