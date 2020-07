1587 Снимка: AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе страстна реч по случай Деня на независимостта в подножието на прочутия монумент, изваян в скалите с образите на четирима американски президенти в Маунт Ръшмор, щата Южна Дакота. Той отправи директен призив към разочарованите бели избиратели четири месеца преди изборите през ноември, в които ще се бори за втори мандат в Белия дом, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На място в планината се събраха не повече от 7500 души, но събитието бе предавано по много телевизии - възможност, която Тръмп не можеше да пропусне. Президентът задълба в сегашните дълбоки разделения сред американците, предизвикани от смъртоносната пандемия от коронавируса и от протестите срещу расовата несправедливост, избухнали след полицейското убийство на чернокожия Джордж Флойд в Минеаполис.

Той се концентрира на патриотична вълна, взимайки повод от оскверняването на паметниците на видни исторически личности, като каза, че "поддръжници на новия крайно ляв фашизъм" в САЩ искат да унищожат историята на страната и да "низвергнат американската революция", съобщиха осведомителните агенции.

"Станахме свидетели на безпощадна кампания за заличаване на нашата история, за оклеветяване на нашите герои, изличаване на нашите ценности и идеологическа обработка на нашите деца. Разгневени групировки се опитват да премахнат статуите на нашите основатели. Те мислят, че американският народ е слаб, безволев и покорен. Но това не е така", посочи президентът.

Според него онези, които се опитват да събарят паметници, са вандали, "стремящи се да разрушат връзките на любов и вярност", които американците изпитват към страната си и един към друг.

"Тяхната цел не е по-добра Америка. Тяхната цел е да разрушат Америка", подчерта Тръмп.

Той нарече тези изстъпления проява на нов тоталитаризъм.

"Не се съмнявайте, че тази културна революция от ляв тип има за цел да погуби американската революция", подчерта Тръмп и заяви, че вандалите трябва "да бъдат спрени максимално бързо".

"Радикалната идеология, която атакува нашата страна, си пробива път под знамето на социална справедливост", предупреди президентът и призова американците "да защитят и запазят своята история, наследство и велики герои.

В края на речта си той обяви "създаването на нов паметник на забележителните герои от миналото" в САЩ и дори посочи, че е подписал съответния указ за оформянето на "огромен открит парк", наречен Национална градина на американските герои със статуи на "най-великите американци, живели някога".

В скалите на Маунт Ръшмор са увековечени с ликовете си президентите Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Ейбрахам Линкълн и Теодор Рузвелт.

След заключителните думи на Тръмп прозвуча песента на канадския изпълнител Нийл Йънг "Rocking in a Free World". Доскоро всички републикански речи завършваха с композицията на прочутата британска рок група "Rolling Stones" - "You Can't Always Get What You Want". В края на юни обаче тя поиска от Тръмп да престане да използва нейната творба в предизборната си кампания.

След словото на президента последва дълга празнична заря с фойерверки. Агенциите обръщат внимание на факта, че малцина от присъстващите на събитието носеха маски и спазваха социална дистанция. Самият Тръмп, съпругата му Мелания и повечето от помощниците на президент също бяха без маски.

На събитието присъства и приятелката на сина на президента Доналд Тръмп младши Кимбърли Гилфойл, за която бе съобщено, че е дала положителна проба за коронавируса, отбеляза "Ню Йорк таймс". Гилфойл работи за предизборната кампания на Тръмп. Според източник от екипа на Тръмп тя е асимптоматична и не е общувала с хора от обкръжението на президента.