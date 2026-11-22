Почти половината от анкетираните смятат, че германският канцлер Фридрих Мерц трябва "възможно най-скоро" да разговаря с руския президент Владимир Путин

5253 Снимка: AP/БТА

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Почти половината от германците (49%) искат да бъде намалена или прекратена помощта за Украйна, показва проучване, публикувано от социологическата агенция "ЮГав" по поръчка на германския неделен вестник "Велт ам Зонтаг", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Германия предоставя на Украйна милиарди евро под формата на помощ, но общественото мнение по въпроса е разделено, показва проучването. Около 39% от анкетираните подкрепят запазването на помощта на сегашното ѝ равнище или нейното увеличаване.

Един на всеки четирима германци смята, че помощта трябва да бъде прекратена, докато 24% са на мнение, че тя трябва да бъде намалена. Около 30% искат тя да остане без промяна, а 9% подкрепят увеличаването ѝ, съобщава "ЮГав". Помощта включва финансова подкрепа, оръжия и хуманитарна помощ.

Подкрепата за Украйна е най-силна сред избирателите на партията на Зелените. Половината от анкетираните, заявили, че са гласували за Зелените на последните избори, искат помощта да остане на сегашното си равнище, а 32% подкрепят увеличаването ѝ, показва проучването.

Сред избирателите на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" мнозинството (62%) смята, че помощта трябва да бъде прекратена, докато 27% подкрепят нейното намаляване.

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Избирателите на консервативния блок Християндемократически съюз, на Германската социалдемократическа партия и на партия "Левите" заемат междинни позиции между тези две групи. Резултатите показват също, че подкрепата за помощта е особено силна сред най-младите анкетирани - на възраст между 18 и 29 години, както и сред хората на 70 и повече години.

Почти половината от анкетираните смятат, че германският канцлер Фридрих Мерц трябва "възможно най-скоро" да разговаря с руския президент Владимир Путин, дори ако преди това Русия не направи никакви отстъпки във войната в Украйна, показва проучването на "ЮГав".

Проучването е представително за населението на Германия на възраст 18 и повече години. Социологическият институт е анкетирал онлайн 2329 пълнолетни граждани, съобщава "ЮГав".

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