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Химикът Владимир Углев, един от създателите на нервно-паралитичното вещество "Новичок", с което през 2018 година бяха отровени бившият руски шпионин Сергий Скрипал и дъщеря му Юлия, а две години по-късно и опозиционерът Алексей Навални, е починал на 80-годишна възраст, съобщи The Insider.

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Именно ученият консултираше изданието при разследванията на медията относно използването на "Новичок" от руските разузнавателни служби.

Според информацията на The Insider, Владимир Углев е починал на 26 октомври в руския черноморски град Анапа.

Името му стана широко известно през 2018 г., когато биохимикът даде поредица от интервюта за медиите след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Великобритания. През 2020 г., когато политикът Алексей Навални бе отровен с "Новичок", Углев отново предостави подробни коментари пред различни медии относно свойствата на токсина. 

Тогава той разказа пред медиите кой произвежда "Новичок" в Русия, какъв е процесът на производството му, както и за специфичните характеристики на веществото. Също така, коментира, че "Новичок" не може да бъде произведен извън специализирана лаборатория, която противоречеше на официалната позиция на Москва, която отрича да има нещо общо с отравянето на баща и дъщеря Скрипал. 

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Владимир Углев е роден на 20 септември 1946 г. в Кировск, Русия. През 1975 г. завършва Руския химико-технологичен университет "Д. И. Менделеев" със специалност "Химия и технология на биологично активните вещества". От 1975 до 1990 г. работи като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология - институция, която, наред с други дейности, е участвала в разработването на отровата.

Освен това, както съобщава The Insider, преди официалното унищожаване на химическите оръжия, 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната - разположен в селището Шихани-2, Саратовска област, е участвал в създаването и разработването на вещества от типа "Новичок". Именно там, например, Владимир Углев работи по разработването на първите агенти от типа "Новичок" до 1990 г. 

"Новичок" обозначава семейство силно токсични нервно-паралитични вещества, които са класифицирани като забранени от Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО).

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