Дипломатът си е отишъл внезапно на 17 ноември, съобщи Американската асоциация на дипломатическата служба

7127 Снимка: Посолство на САЩ в България

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Бившият посланик на САЩ в България Ерик Рубин е починал внезапно, съобщава Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA). Той е издъхнал на 17 ноември.

Рубин беше дипломат от кариерата с близо четири десетилетия професионален опит в американската дипломатическа служба. Той заемаше поста посланик на САЩ в България от 2016 до 2019 г., като беше номиниран за длъжността от президента Барак Обама през септември 2015 г. и потвърден от Сената през декември същата година. Встъпва в длъжност на 27 януари 2016 г., наследявайки Марси Рийс.

В края на дипломатическата си мисия в София, на 10 юни 2019 г., Рубин беше удостоен от президента Румен Радев с орден "Стара планина" първа степен. Отличието му беше връчено за заслугите му за развитието на българо-американските отношения и стратегическото партньорство между двете държави.

Той е най-дълго служилият американски посланик у нас от 1968 г., а по време на неговия мандат беше финализиран договорът за придобиване на изтребителите Ф-16 от България.

Преди назначаването си в България Рубин заема редица отговорни позиции в Държавния департамент на САЩ. Между 2008 и 2011 г. е заместник-ръководител на американската дипломатическа мисия в Москва, а от 2011 до 2015 г. е заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по европейски и евразийски въпроси, където отговаря за въпроси, свързани с Източна Европа, Кавказ и регионалните конфликти.

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Той постъпва в американската дипломатическа служба през 1985 г. след завършването на Йейлския университет. В хода на кариерата си работи в Хондурас, Украйна, Тайланд и Русия, както и на различни позиции във Вашингтон.

След приключването на мандата си в България Рубин е избран за президент на Американската асоциация на дипломатическата служба. Той ръководи организацията от 2019 до 2023 г., а през септември 2023 г. се пенсионира след 38 години работа в американската външнополитическа служба.

По време на престоя си в България дипломатът подкрепяше инициативи в областта на образованието, културния обмен и развитието на връзките между двете страни. Фондация "Америка за България" го определя като приятел на България и подчертава подкрепата му за младите хора и за съвместните образователни и културни проекти, пише бТВ.

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