Чешкият популист и милиардер Андрей Бабиш заяви, че може да включи министри, номинирани от евроскептични и крайнодесни партии, в правителството, което се опитва да сформира, след като неговата партия AНО спечели парламентарните избори, но не успя да получи мнозинство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След изборите на 3 и 4 октомври Бабиш първоначално заяви, че иска да състави кабинет на малцинството само от партията "Действие на недоволните граждани" (AНО), подкрепен в парламента от евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си" и крайнодясната, евроскептична и антинатовска формация "Свобода и пряка демокрация" (СПД), но и двете политически сили поискаха да бъдат част от правителството.

"Преговаряме за общо управление", заяви Бабиш във видеообръщение във Фейсбук.

"СПД трябва да има определен брой министерства, в които да има (безпартийни) експерти, които да ги представляват, а "Автомобилистите" искат да имат там свои политици, които са се кандидатирали на изборите."

AНО е член на групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент заедно с редица крайнодесни формации.

Партията планира да не изпълнява вече договорените пактове на Европейския съюз за миграцията и декарбонизацията, посочва Ройтерс.

"Автомобилистите", също членове на "Патриоти за Европа", се противопоставят на края на двигателите с вътрешно горене и други климатични мерки.

СПД иска референдум за напускане на ЕС и НАТО, но Бабиш категорично отхвърли всякакви подобни стъпки. СПД също така призова за прекратяване на всякаква помощ за Украйна, включително средствата за стотици хиляди бежанци, пребиваващи в Чехия.

Бабиш обяви, че ще се фокусира повече върху вътрешните и европейските въпроси и ще подкрепя Украйна в по-малка степен, отколкото напускащото властта дясноцентристко правителство, включително обмисля евентуално прекратяване на чешката програма за доставка на артилерийски боеприпаси за Киев. Той критикува инициативата, защото според него тя се реализира при завишени цени и липса на прозрачност.

Президентът Петър Павел, който помогна за създаването на програмата за боеприпаси и който е важен участник в следизборните преговори, тъй като той назначава министър-председателя, вчера призова партиите да запазят инициативата.

Ако Бабиш постигне коалиционно споразумение, формирането на новото правителство все пак ще отнеме седмици.

Днес Петър Павел свика първото заседание на новата долна камара на парламента за 3 ноември.

