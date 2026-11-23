2587 Снимка: AP/БТА

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Демократите спечелиха най-малко 258 места в Камарата на представителите на САЩ след междинните избори по-рано този месец, като по този начин си осигуриха най-голямото мнозинство, притежавано от която и да е от партиите в долната камара на американския Конгрес от повече от три десетилетия насам, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Демократите спечелиха 258-ия си мандат в Камарата на представителите вчера, когато официалните резултати от вота показаха, че демократът от щата Северна Каролина Чък Хъбард е победил съперничката си от Републиканската партия Вирджиния Фокс, която заемаше мястото от 2005 г.

В четири изборни надпревари за Камарата на представителите все още няма обявен краен победител, отбелязва Ройтерс.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис, конгресмен от щата Ню Йорк, който се очаква да стане първият чернокож председател на долната камара на американския Конгрес, когато новият ѝ състав встъпи в длъжност, отбеляза този важен момент в публикация в социалните мрежи.

"Демократите в Камарата на представителите току-що си осигуриха най-голямото мнозинство, което някоя партия в Конгреса е имала през този век", написа той.

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Избирателната победа на демократите както в борбата за Сената, така и за Камарата на представителите подчерта силното недоволство на избирателите от управлението на Доналд Тръмп, най-вече по отношение на икономиката, и от решението му да започне война срещу Иран през февруари, което доведе до рязко покачване на цената на горивата. В редица проучвания избирателите изразяваха безпокойство относно все по-високите разходи за живот и недоволство от начина, по който Тръмп се справя с този въпрос, отбелязва Ройтерс.

Според данните на Конгреса, демократите за последно са печелели 258 места в Камарата на представителите през 1992 г. и 257 места през 2008 г. Мнозинството на републиканците достигна 247 места по време на 114-ия Конгрес от 2015 до 2017 г.

Макар че през следващата година демократите ще разполагат с най-голямото мнозинство в Камарата на представителите за която и да е от двете партии от началото на 90-те години на миналия век, през някои периоди на 20 век мнозинствата са били значително по-големи. Демократите са разполагали с 313 или повече места през по-голямата част от 30-те години на миналия век, а в средата на 60-те и края на 70-те години са преминавали границата от 290 места.

Републиканците са имали най-голямото си мнозинство в Камарата на представителите през 20-те години на миналия век, когато са разполагали с цели 302 места.

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