Демонстрациите се проведоха за годишнината от Нежната революция през 1989 г.

3489 Снимка: АП/БТА

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Хиляди словаци днес се събраха по улиците на редица градове в страната, за да протестират срещу правителството на проруския премиер Роберт Фицо в деня на годишнината от Нежната революция от 1989 г., която сложи край на продължилото десетилетия комунистическо управление в Чехословакия, предаде Асошиейтед прес.

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Опозиционни партии организираха демонстрации в десетки населени места. Фицо остана най-проруски настроения лидер в Европа след свалянето от власт през април на унгарския лидер Виктор Орбан, пише БТА.

"Писна ни от Фицо", скандираха протестиращи в Братислава, където по оценки на организаторите на централния площад в столицата се бяха събрали 25 000 души. "Върви по дяволите", бе едно от посланията към премиера, които можеше да се видят на плакати на участници в протеста.

"Срам, срам", скандираха протестиращите.

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Митингът в столицата обедини либералните партии "Прогресивна Словакия" и "Демократите" с пробизнес партията "Свобода и солидарност", консервативното Християндемократическо движение и съюз на етническите унгарци. Те се надяват, че заедно ще успеят да победят Фицо и неговата коалиция на парламентарните избори догодина.

"Точно както през 1989 г., това което ни обединява, трябва да бъде по-силно от нещата, които ни разделят", заяви лидерът на "Прогресивна Словакия" Михал Симечка. "Ще спечелим, само ако останем единни", добави той.

Правителството разгневи опозицията, като изпрати външния министър Юрай Бланар в Русия за разговори за възобновяване на икономическото сътрудничество и други връзки между двете страни за първи път от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година, отбелязва АП. Фицо съгласува този план по време на едно от посещенията си в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин.

Броени часове преди днешните протести имаше заседание на кабинета, по време на което бе обсъден докладът от визитата на Бланар в Русия.

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