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Американските власти разследват изпращането на писма, съдържащи съмнителни вещества, до офиси на членове на Конгреса и избирателни служби в цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Федералните власти призоваха получателите да третират писмата като потенциално опасни.

Сенатът е бил уведомен за разследването чрез съобщение от службата на главния квестор на горната камара на Конгреса, с което АП се запозна вчера.

Писмата са изпратени само три седмици преди изборния ден и напомнят за подобна заплаха през 2023 г., когато няколко избирателни служби получиха пликове, съдържащи силния опиоид фентанил.

Пратки с прахообразно вещество доведоха тази седмица и до евакуацията на избирателни служби в най-малко два щата - Луизиана и Оклахома.

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Държавният секретар на щата Охайо съобщи, че пощенските служби са заловили пратка с бял прах, предназначена за неговата служба. Той отбеляза, че подобни пратки са били изпратени и до служители, отговарящи за изборите, в още няколко щата.

Националната асоциация на държавните секретари на щатите и Националната асоциация на ръководителите на щатските избирателни служби осъдиха в съвместно изявление заплахите срещу служителите, ангажирани с организирането на изборите.

"Хората, които организират нашите избори, никога не бива да се страхуват за безопасността си, докато изпълняват своите жизненоважни задължения", се казва в изявлението.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.