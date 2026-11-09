Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Пианист, паднал от круизен кораб, е спасен от двамата рибари, след като прекарва повече от девет часа във водите на Тихия океан на около 32 километра от брега в близост до калифорнийския град Сан Клементе, съобщават световните медии, цитирани от БТА.

Мъжът е казал, че е пианистът на Ovation of the Seas - 14-палубен круизен кораб с водоизместимост 169 000 тона, собственост на компанията Royal Caribbean. По данни на бреговата охрана на САЩ той е откаран в болница. В момента е в ход разследване как е попаднал зад борда.

Според властите спасеният успява да се задържи на повърхността на водата в продължение на около девет часа преди Шон Нортън и Грант Гарет, които се връщат от риболов край остров Каталина, да го забележат.

"Казах си: "Да, това е човек. Спрете лодката, приберете всички въжета!", разказа Гарет пред Си Би Ес (CBS).

Български круизен кораб се удари в бетонна стена в Австрия (видео)
Виж още Български круизен кораб се удари в бетонна стена в Австрия (видео)

По думите на Нортън мъжът едва успявал да говори, за да опише преживяното. "Единственото, което ми каза, беше: "Благодаря ви. Мислех, че ще умра", допълва рибарят.

След спасителната операция рибарите подават сигнал за спешна помощ, на който се отзовават спасители от Нюпорт Бийч.

Нортън смята, че необичайно високите температури на океана вероятно са изиграли ключова роля за оцеляването на мъжа, въпреки дългото време, прекарано във водата. "Имаме тази екстремна година на супер "Ел Ниньо". Човекът е изкарал вероятно 10 часа във водата, но тя е била с температура около 24 градуса по Целзий" обяснява той. "При други обстоятелства, в някоя друга година, той нямаше как да оцелее", отбелязва Нортън.

Обстоятелствата, довели до падането на члена на екипажа от круизния кораб, все още се разследват. От Royal Caribbean Group потвърждават информацията за инцидента, като добавят, че оказват съдействие на служителя си след преживяното изпитание.

"Оказваме подкрепа и съдействие на нашия служител в този труден момент. От уважение към личния живот на колегата ни не можем да предоставим повече подробности", казва говорител на компанията в изявление за Си Би Ес.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки" Лайф
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки"
17253
България получи още едно голямо домакинство във волейбола Корнер
България получи още едно голямо домакинство във волейбола
5985
Търговците: Глобата срещу "Кауфланд" е безпрецедентен натиск над бизнеса Бизнес
Търговците: Глобата срещу "Кауфланд" е безпрецедентен натиск над бизнеса
9358
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
932
"Бургазлийката" е в Етнографския музей Impressio
"Бургазлийката" е в Етнографския музей
652
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти Trip
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти
1679
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
7987
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието Zodiac
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието
1717
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята Времето
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята
463