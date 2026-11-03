Северна Корея обяви, че резултатът е превръщане в пепел на зона от 5 до 6 хектара

495 Снимка: АП/БТА

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Северна Корея е извършила тест с касетъчна бойна глава за стратегически крилати ракети, съобщи агенция КЦТА. Тестът е бил проведен в понеделник, уточни севернокорейската агенция.

Бойната глава е "способна да превърне в пепел взетата на прицел зона от 5 до 6 хектара (50 до 60 декара) с максималната си мощност", информира още КЦТА.

ДПА отбелязва, че тези твърдения не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници. Северна Корея извърши в събота тест с касетъчна бомба, която може да се монтира и на тактически балистични ракети.

На Пхенян е забранено да изстрелва балистични ракети според редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН. В същото време Северна Корея смята, че това е напълно оправдано на фона и на последното съвместно военно учение на Южна Корея и САЩ, което съчетава конвенционалните военни способности на Южна Корея с американските ядрени способности.

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В изявление, разпространено от официалната Корейска централна телеграфна агенция, Ким Чон-сик, първи заместник-директор на отдел в Централния комитет на Корейската трудова партия, определи учението "Железен боздуган" като "най-отвратителната репетиция на ядрена война, насочена към използване на ядрено оръжие срещу КНДР", предаде БТА. Той добави, че на този фон укрепването на севернокорейския ядрен потенциал "не подлежи на промяна", предаде Йонхап.

Според него учението само доказва "колко справедливо е усилието на КНДР непрекъснато да укрепва своите ядрени сили, способни да се справят напълно с подобни ядрени заплахи".

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