Премиерът заяви, че правителството ще предложи цялостен пакет от мерки за ограничаване на всички форми на насилие срещу жените "в името на сигурността и достойнството на унгарските жени"

1075 Снимка: АП/БТА

Чуйте статията:

Унгарското правителство ще предприеме стъпки за ратифициране на Истанбулската конвенция, съобщи министър-председателят Петер Мадяр в публикация във Фейсбук, цитиран от унгарската агенция МТИ.

В рамките на това, което той определи като исторически стъпки за защита на унгарските жени, Мадяр обеща затягане на наказателноправните разпоредби и предприемане на мерки срещу всички форми на домашно насилие, предава БТА.

Освен това той заяви, че ще бъде променен т.нар. постановление за сърдечния ритъм, което задължава жените да изслушат сърдечния ритъм на плода, преди да получат разрешение за аборт. Ще бъдат предприети и мерки срещу менструалната бедност, а хапчето за спешна контрацепция ще може да се получава без рецепта. Подкрепата за бременните жени също ще бъде засилена, посочи той.

Във видеозапис, приложен към публикацията, премиерът заяви, че правителството ще предложи цялостен пакет от мерки за ограничаване на всички форми на насилие срещу жените "в името на сигурността и достойнството на унгарските жени".

По думите му мерките ще компенсират дългогодишното бездействие на държавата, като ще отговорят на "виковете за помощ на много унгарски жени, оказали се в трудни, унизителни или дори нечовешки ситуации".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Това, което чувахме през последните години, беше, че мястото на жената е в кухнята, че общественият живот не е за жени, че бившият министър-председател не се занимава с женски въпроси. Сякаш унгарските жени са граждани втора категория. От псевдохристиянски политици, останали в XIX век, чувахме, че единствената задача на жената е да ражда деца и че именно така тя може да изпълни женското си предназначение", заяви той.

Безразличието на държавата към жертвите на насилие учи следващите поколения, "че всичко това е нормално, че такъв е редът на света, че идеологическите окопни войни са по-важни от сигурността и дори от достойнството на жените", каза Мадяр.

По думите му "цената на бездействието" е, че всяка година 50 жени в Унгария губят живота си вследствие на домашно насилие. Много унгарци са подложени на насилие в интимните си отношения, но сега правителството слага край на това, подчерта той.

Мадяр добави, че през последните месеци правителството на партия ТИСА, с участието на експерти и чрез широк обществен диалог, е работило с удвоени усилия за изготвянето на цялостен пакет от мерки, който дава реални отговори на реалните проблеми на жените.

Първата стъпка ще бъде засилването на защитата на жените чрез цялостен пакет от наказателноправни мерки, един от най-важните елементи на който е затягането на правилата за ограничителните заповеди. Злоупотребата с интимни записи също ще бъде обособена като самостоятелно престъпление, ще бъде засилена защитата на правото на сексуално самоопределение и ще бъде недвусмислено установено, че сексуален акт може да се осъществява единствено с доброволното съгласие на другата страна.

Жертвите на домашно насилие ще получават специално отношение в рамките на наказателното производство, добави той.

Министър-председателят подчерта, че зачитането на достойнството на жените е задължение и в здравеопазването. След организиране на широка обществена дискусия Министерството на здравеопазването ще предложи промени в т.нар. постановление за сърдечния ритъм, заяви той.

Мадяр добави, че мерките на предишното правителство, въведени без участието на медицински специалисти и засегнатите жени, не са успели да намалят броя на абортите. Вместо това те са повдигнали сериозни етични въпроси и са причинили допълнителни травми на много жени, които вече са се намирали в трудни ситуации, посочи той.

Новата нормативна уредба ще гарантира, че след получаването на подходяща медицинска информация и помощ всяка засегната жена ще може сама да реши дали желае да се възползва от тази възможност, в съответствие с професионалните препоръки.

Междувременно подкрепата за бременните жени ще бъде засилена, по-добре координирана и по-лесно достъпна, като ще се гарантира, че всяка засегната жена ще получава пълна информация за наличната медицинска, социална, финансова и психологическа помощ, заяви той.

"Нашата цел е да има все по-малко нежелани бременности и аборти и нито една жена да не се чувства така, сякаш няма реален избор поради липсата на подходяща подкрепа", каза Мадяр.

Следвайки същия принцип и европейската практика и наваксвайки десетилетия на бездействие, правителството ще премахне и изискването хапчето за спешна контрацепция да се отпуска само по лекарско предписание така, че всяка жена, която се нуждае от него, да може да го получи навреме, заяви премиерът. Той добави, че това със сигурност ще позволи да бъдат избегнати много нежелани бременности и аборти.

Ще бъде въведен и пакет от мерки срещу менструалната бедност: нито една жена не бива да бъде принудена да избира между основни хигиенни продукти и други жизненоважни разходи.

Ще бъде оказана помощ на жените и момичетата в уязвимо положение, за да получат достъп до тези продукти, като подкрепата ще бъде съпътствана и от предоставянето на подходяща информация, заяви министър-председателят.

Накрая той обяви, че по предложение на 44-те жени депутати от партия ТИСА правителството ще предприеме стъпки за ратификация на Истанбулската конвенция в парламента.

Мадяр обясни, че Истанбулската конвенция е международно споразумение, насочено към предотвратяване и премахване на насилието срещу жени и домашното насилие, което предвижда конкретни задължения за присъединяващите се държави.

С ратифицирането ѝ правителството поема ясен ангажимент, за чието изпълнение ще носи отговорност, да сложи край на "епохата на бездействието", като държавата използва всички инструменти, с които разполага, за противодействие на насилието срещу жени, заяви той. Държавата не само ще предотвратява насилието, но и ще защитава жертвите и ще търси отговорност от извършителите, добави премиерът.

Всеки елемент от пакета защитава жените и им предлага реална помощ, като по този начин служи на интересите на всички унгарци, както на мъжете, така и на жените, посочи той.

"Вярваме, че там, където жените могат да живеят в безопасност, децата също могат да растат в по-голяма сигурност, семействата имат по-малко поводи за страх и всички ние можем да бъдем по-уверени, че страната ни ще бъде до нас в трудни моменти", заяви Мадяр.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.