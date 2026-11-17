Пет европейски държави планират да гонят мигранти в страна, с която нямат връзка – в Руанда
Правозащитници предупреждават за рискове, нарушаващи правата на човека
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Австрия, Германия, Гърция, Дания и Нидерландия възнамеряват да изпращат мигранти, на които е отказано убежище, но които не могат да бъдат депортирани в родните си страни, в специални центрове в Руанда, съобщават германските медии.
Мигрантската криза
Преговорите за създаването на такива "центрове за връщане" се планира да започнат в най-скоро време, заяви министърът на вътрешните работи на Германия Александер Добринт. "Центровете за връщане предлагат конструктивен подход към хора, които нямат право да останат в Европа и са лишени от каквито и да било перспективи тук, чиито страни на произход не сътрудничат по въпросите, свързани с връщането им", заяви министърът.
При това Добринт подчерта, че властите разчитат и на "ефекта на възпиране". Засега не може да се каже колко точно души се планира да бъдат изпратени там, отбеляза още германският министър. Не става дума за "масови лагери", а по-скоро се предвижда "интеграционен подход", например с възможност за получаване на професионално образование в Руанда или за по-късно завръщане оттам в родината, поясни Добринт.
В същото време премиерът на Дания Мете Фредериксен, от своя страна, заяви: "Не може просто така да влезеш в ЕС без законни основания и да разчиташ, че ще ти позволят да останеш".
Федералният канцлер на Австрия Кристиан Штокер говори за "истински историческа промяна на парадигмата в миграционната политика" . "Трябва да бъдем господари в собствения си дом", смята той. Плановете за депортиране на мигранти в Руанда, подчерта той, се предвижда да бъдат реализирани в съответствие с германското законодателство и нормите в областта на правата на човека, както и с участието на международни организации.
През юни Европейският парламент одобри създаването извън границите на Европейския съюз на центрове за мигранти, на които е отказано убежище, но които не могат да бъдат депортирани в страната си на произход.
Създаването на такива центрове се критикува от правозащитници, които посочват, че при експулсирането на мигранти в трети държави ще бъде трудно да се контролира спазването на правата на човека, а също така предупреждават за сериозни рискове за правата на човека в случай на депортиране на хора в държава, с която те нямат никаква връзка.
Добринт подчерта, че изпращането на мигранти в трети държави се планира в съответствие с германското законодателство и нормите в областта на правата на човека, както и с участието на международни организации.
Закон, разрешаващ депортирането на нелегални мигранти в Руанда, беше приет през 2024 г. и от Великобритания.
Руанда вече сътрудничи с международни организации в областта на миграцията. В тази страна са открити центрове на Върховния комисариат на ООН за бежанците, където бежанци, включително от Либия, очакват възможност да се преместят в други държави, готови да ги приемат. По този начин източноафриканската страна се разглежда като първи възможен партньор за реализиране на новата миграционна стратегия на ЕС.