Основното европейско лявоцентристко политическо семейство изключи днес от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна, предаде Асошиейтед прес.

Партията на европейските социалисти (ПЕС) гласува единодушно за изключване на партия "Смер" (Посока) за заемането на политически позиции през последните години, които противоречат "остро и дълбоко на ценностите и принципите, зад които застава нашето (политическо) семейство", заяви генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек. "Това е единодушно, ясно послание. Ако принадлежите към семейството на ПЕС, споделяте ценностите, които всички ние поддържаме", добави той след гласуването на конгреса на формацията в Амстердам.

Групата не посочи повече подробности за точната причина за изключването на "Смер".

Фицо заяви, че е разочарован от това решение.

"Ако искат да ни накажат, защото определихме, че бракът е уникален съюз между мъж и жена, че казахме, че има само два пола и казахме, че по тези въпроси нашият закон има превъзходство над европейското право - ако това е причината за изключването, тогава - това е чест за нас", посочи той.

През последните години ЕС се опитва да се справи със страни членки като Словакия и Унгария, които са обвинени в отстъпление от демократичните стандарти, изисквани за присъединяване в 27-членния блок.

Нападателят, прострелял Роберт Фицо, застава пред съда. Грози го доживотна присъда
Виж още Нападателят, прострелял Роберт Фицо, застава пред съда. Грози го доживотна присъда

През май Фицо беше единственият лидер на страна от Европейския съюз, който пътува до Москва за честванията по случай от 80-годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война въпреки призивите на ЕС за бойкот, припомнят АП и БТА.

Фицо, който е противоречива фигура, както в страната си, така и в чужбина, се върна на власт през 2003 г., след като неговата лява партия "Смер" спечели парламентарните избори с проруска и антиамериканска програма.

 

ИЗБРАНО
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV Лайф
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV
51289
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
13673
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
9210
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
4870
Гергана Плетньова за ролята си в "Made in EU": Ива ми остави смелостта да мълча, когато всички викат Impressio
Гергана Плетньова за ролята си в "Made in EU": Ива ми остави смелостта да мълча, когато всички викат
2931
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
1836
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
2365
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи Вкусотии
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи
789
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
1696
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
676