Словашкият премиер е обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна

Основното европейско лявоцентристко политическо семейство изключи днес от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна, предаде Асошиейтед прес.

Партията на европейските социалисти (ПЕС) гласува единодушно за изключване на партия "Смер" (Посока) за заемането на политически позиции през последните години, които противоречат "остро и дълбоко на ценностите и принципите, зад които застава нашето (политическо) семейство", заяви генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек. "Това е единодушно, ясно послание. Ако принадлежите към семейството на ПЕС, споделяте ценностите, които всички ние поддържаме", добави той след гласуването на конгреса на формацията в Амстердам.

Групата не посочи повече подробности за точната причина за изключването на "Смер".

Фицо заяви, че е разочарован от това решение.

"Ако искат да ни накажат, защото определихме, че бракът е уникален съюз между мъж и жена, че казахме, че има само два пола и казахме, че по тези въпроси нашият закон има превъзходство над европейското право - ако това е причината за изключването, тогава - това е чест за нас", посочи той.

През последните години ЕС се опитва да се справи със страни членки като Словакия и Унгария, които са обвинени в отстъпление от демократичните стандарти, изисквани за присъединяване в 27-членния блок.

През май Фицо беше единственият лидер на страна от Европейския съюз, който пътува до Москва за честванията по случай от 80-годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война въпреки призивите на ЕС за бойкот, припомнят АП и БТА.

Фицо, който е противоречива фигура, както в страната си, така и в чужбина, се върна на власт през 2003 г., след като неговата лява партия "Смер" спечели парламентарните избори с проруска и антиамериканска програма.

