Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".

Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщава изданието, цитирано от БТА.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.

"Ще направим нашите градове много, много безопасни. Чикаго е в хаос [...] така че вероятно ще бъде следващият", заяви президентът на САЩ от Овалния кабинет и добави, че федералните сили на реда "ще помогнат (след това) и на Ню Йорк", предаде БТА.

Кметът на Чикаго Брандън Джонсън каза, че се отнася сериозно към изказването на Тръмп, но добави, че не е получил официално известие от федералното правителство, че ще в града ще бъдат разполагани военни части или че се очакват някакви други извънредни мерки.

Кметът определи подхода на Тръмп като "некоординиран, неоправдан и нездрав". "Има много неща, които федералното правителство може да направи, за да ни помогне да намалим престъпността и насилието в Чикаго, но изпращането на военни не е едно от тях", добави Джонсън.

