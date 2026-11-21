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Министерството на отбраната на САЩ публикува нова порция разсекретени документи за неидентифицирани аномални явления (UAP), известни още като НЛО. Сред публикуваните данни фигурира клип на неидентифициран обект, преминаващ над военен кораб на САЩ. Черно-белите кадри са заснети с инфрачервена камера през 2020 г. от американски военен кораб в Близкия изток. Материалите са осмата подобна публикация в рамките на правителствена програма за разкриване на информация.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че министерството и партньорските му агенции вече работят по следващата порция материали. Той добави, че нови документи ще бъдат публикувани поетапно. Сред десетките разсекретени файлове има не само видеа, но и планове за изграждане на подземно хранилище в щата Невада. То е трябвало да съхранява "възстановен хардуер" и "екзотични материали или тъкани".

Информацията се съдържа в доклад от 538 страници, изготвен през 2009 г. от бившия правителствен изпълнител Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS). Компанията, която прекрати дейността си през 2020 г., е изследвала съобщения за наблюдения на НЛО, известни в официалната терминология като неидентифицирани аномални явления. В доклада са описани и интервюта с очевидци, както и опити за проучване на техните твърдения.

The Department of War released new UFO files that include 40 documents and 3 videos never seen before. Here is a UFO flying across a warship in the Middle East https://t.co/MxhN76Zxx4 — Barstool Sports (@barstoolsports) November 20, 2026

Според архитектурните планове подземното съоръжение е трябвало да бъде построено в имот на компанията в Северен Лас Вегас. Проектът предвиждал стени с дебелина около 91 сантиметра и няколко защитни врати, включително масивна стоманена врата за трезор. До обекта е трябвало да се стига през бетонен тунел.

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В доклада се посочва, че там служителите щели да могат да съхраняват "екзотични материали или тъкани, които организацията може да придобие". Предвиждала се и денонощна охрана от въоръжени служители. CBS News, която първа съобщи за документите, отбелязва, че няма публични данни съоръжението действително да е било построено.

Няколко месеца след изготвянето на доклада представител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA) определил докладите на BAASS като "с ограничена стойност". Проучването на Пентагона за потенциални бъдещи аерокосмически заплахи приключило през 2012 г.

Новата порция документи включва и снимки на неидентифицирани летящи обекти. Сред тях има кадър на обект, заснет близо до Япония през 2024 г.

Докладът на BAASS съдържа и подробни интервюта с експерти по НЛО и хора, които твърдят, че са наблюдавали необичайни явления. В някои случаи изследователите са вземали изрезки от ноктите на свидетелите за анализ с цел установяване на евентуално радиационно облъчване. В документа се споменава и разследване на предполагаем "извънземен" чип, открит в шията на бразилски военен служител. Твърди се, че впоследствие устройството е било извадено от лекари в САЩ. BAASS е включила снимка на предполагаемия имплант в доклада си. Според документа на организацията е било наредено "да не казва на никого за съществуването му".

Друга голяма част от доклада представя обобщения на научни разработки, възложени от BAASS на изследователската организация EarthTech International. Сред разглежданите теми са "междузвездни пътувания чрез проходима червеева дупка", теории и експерименти за прикриване чрез невидимост, както и концепции за уарп двигатели, тъмна енергия и манипулиране на допълнителни измерения. EarthTech International е базирана в Остин, Тексас, и публикува информация за част от тези изследователски направления на своя уебсайт.

Публикацията от петък е осмата подобна серия документи от май насам. Министерството на отбраната на САЩ заяви, че ще продължи да разсекретява и публикува материали поетапно.

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