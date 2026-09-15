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Американското министерство на отбраната призна в публикуван днес доклад за "недостиг" на боеприпаси, свързан с войната с Иран - констатация, която администрацията на Тръмп обаче категорично отказваше да потвърди през последните месеци, предаде Франс прес.

САЩ - Израел - Иран

"Разходването на боеприпаси по време на операция "Епична ярост" доведе до недостиг в стратегическите запаси и разкри пречки за индустрията за попълване на боеприпасите", се посочва в доклада на главния инспектор на Пентагона относно американската операция срещу Иран.

Докладът обаче очертава мерките, предприети от министерството за ускоряване на производството.

Когато през юни медиите съобщиха, че САЩ ограничават използването на ракетите си, по-специално на тези от типа прехващачи, правителството опроверга тази информация, като самият американски президент Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с "огромни количества боеприпаси".

В началото на месеца американският президент отново написа, че САЩ разполагат с "практически неограничени количества боеприпаси".

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Според медиите обаче именно този недостиг на боеприпаси е накарал Тръмп да не поднови мащабните атаки срещу Техеран това лято, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

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