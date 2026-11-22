Меморандум на Министерството на отбраната на САЩ цели да окаже натиск върху Канада за увеличаване на военните разходи

547 Снимка: БТА/АП

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Пентагонът е издал указания до американските военни да ограничат социалните и неформалните контакти с канадските си колеги. Целта е да се окаже натиск върху Отава да увеличи разходите си за отбрана. Това съобщи републиканският сенатор от Южна Дакота Майк Раундс по време на пресконференция в рамките на Международния форум за сигурност в Халифакс, Канада.

По думите му меморандумът е бил изготвен преди няколко месеца, но е подписан едва наскоро. Раундс уточни, че документът не засяга официалните военни съюзи и ангажименти, включително Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD), НАТО и разузнавателния алианс "Петте очи".

"Очевидно са се надявали, че това ще помогне да се отправи посланието: "Искаме наистина да увеличите разходите си за отбрана", заяви сенаторът.

Раундс участва във форума заедно с делегация от четирима демократи от Сената. Американските законодатели са разговаряли с канадски представители, които са ги уверили, че страната продължава да работи за увеличаване на военния си бюджет.

"След като чуха за заповедта, те казаха, че тя не е нищо ново и не се различава от това, което на практика се случва през последната година и половина", посочи Раундс.

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Според него меморандумът вероятно не е бил предназначен за публично оповестяване. Сенаторът го определи по-скоро като потвърждение на вече съществуваща практика. Демократическият сенатор Тим Кейн разкритикува тона на документа и го определи като "лош" и "ненужен". Той изрази надежда, че новият състав на Конгреса ще промени отношенията между Вашингтон и Отава.

Сенаторът Крис Куунс също заяви, че е облекчен от факта, че ограниченията нямат съществено оперативно отражение върху сътрудничеството между двете държави.

"В крайна сметка, докато противниците ни по света работят все по-тясно заедно - Иран, Северна Корея, Китай и Русия, САЩ не трябва да правят нищо, което допълнително да задълбочава дистанцията и разделението между тях и Канада", предупреди той.

Раундс заяви, че целта на американската делегация е да създаде условия подобни меморандуми да не бъдат необходими в бъдеще. Според него това може да стане чрез възстановяване на доверието и по-тясно сътрудничество между двете страни.

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