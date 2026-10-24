Американският министър на отбраната Пийт Хегсет определи центровете за изучаване на китайски език и култура като "пропагандни клетки"

1793 Снимка: БТА/АП

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Министерството на отбраната на САЩ обяви институтите "Конфуций" в американските университети за заплаха за националната сигурност. Вашингтон отдавна обвинява финансираните от Китай културни центрове, че разпространяват пропаганда и разширяват влиянието на Пекин, съобщава Ройтерс.

Във видео, публикувано в социалните мрежи в петък, американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че подобни организации са действали в университетите под прикритието на различни имена.

"Оказва се, че 80 нови пропагандни клетки са се появили в 30 университета, използвайки различни имена и устави, но със същата мисия - да крадат интелектуална собственост и да промиват съзнанието на американските студенти", заяви Хегсет.

По думите му през последните два месеца Пентагонът е предприел систематични действия и е премахнал всички тези организации. Не се уточнява кои са засегнатите структури и какви конкретни доказателства подкрепят обвиненията.

Китайското посолство във Вашингтон не е отговорило незабавно на запитването на Ройтерс за коментар.

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Институтите "Конфуций" са центрове за изучаване на китайски език и култура, които се финансират от Китай. Те наподобяват модела на германския Гьоте-институт, който също е под патронажа на държавата. В САЩ дейността на институтите "Конфуций" от години предизвиква спорове заради опасения, че могат да се използват за разпространение на китайска пропаганда и влияние в академичната среда.

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