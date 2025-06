Откриха оцелял пътник на пътнически Боинг 787-8 Дриймлайнер на "Еър Индия", който се разби в предградието на западния индийски град Ахмедабад напът за Лондон днес, предаде Би Би Си. По-рано световните агенции съобщиха, че всички хора на борда на машината са загинали, както и че има множество жертви на земята.

40-годишният Вишваш Кумар Рамеш от Лондон e оцелелият пътник. Той е индиец с британско гражданство. Според данни на "India Today" мъжът се е спасил през аварийния изход. Все още се изяснява дали е скочил сам или е изхвърчал по щастлива случайност.

Полицията в Ахмадабад съобщи, че оцелелият е седял на място 11А, което съответства на полетния манифест, в който е посочено името на Рамеш. Смята се, че на борда на полета до Гетуик е имало 53 британци. Повече от 200 тела са извадени от мястото, съобщи полицията.

На видеокадри от социалните мрежи, показани по индийските телевизионни канали, се вижда мъж с окървавена бяла тениска и тъмни панталони, който куца по улица и след това му помага медик от спешна помощ. Мъжът има синини по лицето, което наподобява на снимките на Рамеш от болницата след катастрофата, които бяха публикувани в местни медии. Ройтерс не бе в състояние да провери достоверността на видеокадрите, в които хора се събират около мъжа и го питат къде са другите пътници, на което той отговаря "всички са вътре".

В разговор с вестник Hindustan Times Рамеш казва, че е чул "силен шум" около 30 секунди след излитането, преди самолетът да падне.

"Всичко се случи толкова бързо", казва той и добавя, че е получил "наранявания от удар" по гърдите, очите и краката.

Authorities have confirmed one survivor in the Air India crash — British national Vishwash Kumar Ramesh, who was seated in 11A, miraculously made it out alive. pic.twitter.com/69yxh4X1c1