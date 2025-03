Най-малко 12 души загинаха при катастрофа с малък самолет край карибското крайбрежие на Хондурас, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

На борда на машината е имало общо 18 души, от които 15 пътници и трима членове на екипажа. Трагедията се разиграла на остров Роатан, в Северен Хондурас, в понеделник вечерта. Самолетът завил надясно и излязъл от пистата при излитането, след което се озовал в морето, предаде БТА.

Машината е изпълнявала полет за Ла Сейба, в континенталната част на Хондурас. Сред жертвите е популярният хондураски музикант Аурелио Мартинес, член на местната общност гарифуна.

15 onboard plane crash off Honduras’ Caribbean island of Roatan — passengers rushed to hospital, no official confirmation of deaths.#Honduras #Carribbean #airlines #Accidents pic.twitter.com/nu6BC4kaaG