Видеозапис от борда от фаталния полет на пътническия Боинг 787-8 Дриймлайнер на "Еър Индия", който се разби в предградието на западния индийски град Ахмедабад, се появи в социалните мрежи. Той е заснет от една от пътничките на борда на машината, изпълняваща полет до Лондон.

На записа се виждат настанените вече пътници и стюардесите. Клипът е заснет минути преди боингът да излети от аеропорта в Ахмедабад.

Боингът се разби в жилищен район на Ахмедабад малко след излитането си. На борда е имало 242 души - 217 възрастни, 11 деца и две бебета. От тях 169 са индийски граждани, 53 са британци, 7 португалци и канадец.

#WATCH : Exclusive footage from Inside Air India Flight AI171 Moments Before Ahmedabad Crash.

Video captures the final moments inside the cabin, passengers seated calmly, unaware of the tragedy ahead.