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Първият ден от преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключи, разговорите продължават утре, предадоха ТАСС и РИА Новости.

Русия - Украйна

Разговорите между делегациите на Русия, Съединените щати и Украйна в столицата на ОАЕ са продължили 4 часа и половина с почивка от 40 минути.

Целта на разговорите е да се обсъдят ключови аспекти на формирането на нова континентална система за сигурност. Участниците обсъждат мерки по укрепване на регионалната стабилност.

И ТАСС, и РИА Новости подчертават, че руската и украинската делегации са общували на руски език.

В началото на преговорите ръководителят на руската делегация Владимир Медински изразил надежда, че те ще доведат до напредък в постигането на мир. На свой ред пратеникът на президента на САЩ Джаред Къшнър посочи и значението на постигане на бъдеща архитектура на сигурността в Европа.

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В Абу Даби е и европейска делегация, но тя не е участвала в разговорите, изтъкват руските информационни агенции.

Според руския външен министър Сергей Лавров европейските представители, пристигнали в Абу Даби, ще останат в хотела.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пък подчерта, че форматът на разговорите позволява преговори само между три страни. Следователно, според нея, целта на посещението на европейските представители остава неясна.

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че разговорите са били продуктивни, но предстои много работа.

Украинската делегация включва ръководителят на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, ръководителят на офиса на Володимир Зеленски Кирило Буданов, неговият заместник Сергий Кислица, председателят на парламентарната фракция на партия "Слуга на народа" във Върховната Рада Давид Арахамия, заместник-началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Вадим Скибицки и бившият началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Гнатов.

От американска страна в срещата участват и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Алексъс Гринкевич.

Преговори в такъв формат за последно се проведоха в началото на февруари.

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