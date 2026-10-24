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70 хиляди служители на реда са мобилизирани за очакваните днес протести във Франция след погромите миналата събота, пише БНР. Протестите миналата седмица прераснаха в хаос, след като някои от участниците в тях палиха пожари, щурмуваха обществени сгради, изпочупиха витрините на магазини, мародерстваха и влязоха в сблъсъци с полицията. Това бяха най-сериозните безредици във Франция от години.

Франция

Демонстранти възнамеряват днес отново да излязат по улиците, за да протестират срещу високата цена на живота. Очаква се към тях да се присъединят студенти, членове на синдикати и активисти от движението на "жълтите жилетки", чиито протести срещу социалната несправедливост разтърсиха Франция през 2018 г. и 2019 година.

Френският вътрешен министър Лоран Нуниез заяви, че ще бъдат разположени около 70 000 полицаи и жандармеристи, както и вертолети, бронирани автомобили и водни оръдия. Освен това елитни полицейски подразделения ще помагат за охраната на обществени сгради, добави той.

"В социалните медии има редица призиви от радикални крайнолеви групи за извършване на актове на насилие и вандализъм. Отново има и призиви за мародерство и тези съобщения очевидно се разпространяват от метежници", заяви Нуниез на пресконференция.

"Ще бъдем абсолютно безкомпромисни по отношение на участниците в насилие", добави той и предупреди, че полицията ще има "много твърд подход към арестите и ще има правни последици".

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Министерството на културата каза, че Лувърът, музеят "Орсе" и музеят "Пикасо", както и "Гран Пале" ще бъдат затворени. В свое изявление ведомството призова всички институции под негово управление да предприемат необходимите мерки за гарантиране "на безопасността на посетителите, защитата на служителите и опазването на произведенията на изкуството", пише БТА.

Демонстрации срещу високите разходи за живот са планирани и в Италия и Испания.

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