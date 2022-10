Три седмици след стачката в рафинериите, която доведе до недостиг на гориво в цяла Франция, десетки хиляди протестиращи излязоха на шествие в Париж, допълвайки нарастващата картина на непокорство и гняв заради инфлацията, съобщиха местните медии.

Демонстрацията срещу нарастващите разходи за живот в неделя беше свикана от лявата политическа опозиция и ръководена от лидера на партията "Неподчинена Франция" (LFI) на Жан-Люк Меланшон.

Силите за сигурност на няколко пъти използваха сълзотворен газ и палки, след като бяха замеряни с предмети, а няколко магазина и поне една банка станаха обект на нападение от страна на анархисти.

Някои от протестиращите носеха жълти жилетки - символ на често насилствените антиправителствени протести през 2018 г., които разклатиха правителство на президента Еманюел Макрон.

Противниците на Макрон се надяват да се възползват от инерцията, създадена от недоволството в рафинерията, което започна в края на септември.

Няколко френски профсъюза, но не всички, обявиха национален ден на стачки във вторник, който се очаква да засегне автомобилния транспорт, влаковете и публичния сектор.

Организаторите заявиха, че в неделното шествие са участвали 140 000 души, но според полицията са били около 30 000.

Стачките и протестите се наблюдават отблизо от правителството, което се стреми да приеме през следващите няколко месеца изключително спорна промяна в пенсионната система.

Макрон, който спечели преизбирането си през април, обеща да вдигне възрастта за пенсиониране от 62 години, като реформата е планирана преди края на зимата.

"Наистина съм притеснен", заяви един от депутатите от управляващата партия пред АФП миналата седмица при условие за анонимност. "Трябва да намерим път между необходимостта от реформи и факта, че хората са разбунени и уморени".

Четири от седемте рафинерии във Франция - всички собственост на базираната в Париж енергийна група TotalEnergies - останаха блокирани в неделя.

В петък френската компания обяви, че е постигнала споразумение за заплащането на труда с двата най-големи синдиката, представляващи персонала в рафинериите й, което увеличи надеждите за прекратяване на недоволството. Но твърдолинейният профсъюз CGT отказа да го приеме.

Персоналът на две други рафинерии, собственост на американската група Esso-ExxonMobil, се върна на работа в края на миналата седмица, но за нормализиране на дейността там ще са необходими поне две седмици, заявиха от компанията.

Около една трета от бензиностанциите в страната имат проблеми с доставките, което означава, че шофьорите често чакат с часове, за да заредят гориво.

Носителката на неотдавнашната Нобелова награда за литература Ани Ерно и още 60 личности от областта на изкуството и обществения живот също призоваха хората да се присъединят към шествието в съвместно писмо.

In Paris autumn is already very hot. Soon it will be everywhere. Europeans don't want to starve and freeze for Zelensky. pic.twitter.com/98ErDvaUy9