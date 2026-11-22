Някои от тях ще имат възможност да се хранят непосредствено до папата

382 Снимка: АР/БТА

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Папа Лъв Четиринадесети ще сподели днес трапеза с 1300 бедни хора в зала "Павел Шести" във Ватикана по повод десетия Световен ден на бедните, съобщава "Ватикан нюз".

По същото време социалните кухни и приютите в Рим също ще предложат обяд на бедните, като продуктите за това са дарени от различни краища на Италия и дори от чужбина.

"Бедните в наши дни са забравените и маргинализираните хора, лишени не само от хляб, но и от глас и лице. Това са хората, които търсят убежище в Бога и копнеят да се почувстват у дома в нашите общности", пише папата в послание по повод Световния ден на бедните.

Обядът за бедните се организира в зала "Павел Шести" на Ватикана от 2017 г. Първият Световен ден на бедните е учреден от папа Франциск, предшественика на Лъв Четиринадесети.

Бедните, които ще бъдат сътрапезници на папа Лъв Четиринадесети днес, са определени от над 20 благотворителни организации в Рим, както и от различни енории и сдружения. Доброволци от Италианския Червен кръст ще се погрижат за приготвянето на храната и обслужването.

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Сътрапезниците ще бъдат настанени на 106 маси по 12 души, придружавани от доброволци. Някои от тях ще имат възможност да обядват непосредствено до папа Лъв Четиринадесети, който ще се присъедини към тях веднага щом произнесе неделната молитва "Ангел Господен", която ще бъде излъчвана на големи екрани в залата. След обяда всеки един от бедните, присъствали на него, ще получи и пакет с продукти за лична хигиена.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.