Лекарите все още очакват резултатите от изследванията, за да установят точния молекулярен състав на рака

290 Снимка: БТА/АП

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Възстановяването на папа Лъв Четиринадесети след операцията заради рак на белия дроб протича нормално и днес той е възобновил работата си от болницата, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на лекарите му и на Ватикана.

Следоперативните изследвания на папата са в нормални граници, а днешната му физиотерапевтична сесия включваше упражнения за пълна подвижност, като сега той извършва ежедневните си дейности самостоятелно, се посочва в актуална информация от личния му лекар д-р Луиджи Карбоне и от ръководителя на отделението по гръдна хирургия в болница "Джемели", д-р Стефано Маргаритора.

"Рентгеновата снимка на гръдния кош показа добро възстановяване на оперирания бял дроб", съобщиха те. "Като цяло, възстановяването му след операцията протича според очакванията", се посочва още в изявлението, цитирано от БТА.

Отделно от това, от Ватикана бе съобщено, че Светият отец е възобновил работата си от болницата, като преглежда документи и за втори пореден ден е отслужил литургия заедно с други свещеници в специална капела, обособена за него близо до стаята му на 10-ия етаж на болницата.

Във вторник на 71-годишния понтифик бе отстранен долният десен лоб на десния му бял дроб, след като лекарите установиха наличието на предполагаемо раково образувание. Операцията потвърди поставената му диагноза белодробен аденокарцином - често срещана форма на рак на белия дроб.

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Лекарите все още очакват резултатите от изследванията, за да установят точния молекулярен състав на рака, дали той се е разпространил извън тази част на белия дроб и дали е необходимо допълнително лечение.

На въпроса дали се очакват промени в планираното пътуване на папа Лъв Четиринадесети до Латинска Америка от 6 до 17 ноември, говорителят Матео Бруни посочи думите на папата от неделя, когато той съобщи за откриването на възела и предстоящата операция.

"Благодаря за молитвите ви за пастирското посещение, което ще направя в Перу", каза папа Лъв Четиринадесети в неделя на испански език в приветствие, отправено към перуанска група. Пътуването включва също така и посещения в Уругвай и Аржентина.

Очаква се папата да остане в болницата поне до 20 октомври.

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